Jorge Prado (Red Bull KTM): «Werde immer besser»

In seiner zweiten Saison in der Motocross-WM MXGP mischt Jorge Prado im Kampf um den Titel mit. Der Red Bull KTM-Pilot fuhr in Loket seinen ersten Lauf- und Tagessieg der Saison 2021 ein.

Es ist offensichtlich: Jorge Prado kommt in der MXGP 2021 immer besser in Fahrt. Der junge Spanier fuhr bisher mehrere zweite und dritte Plätze ein, schaffte es bisher bei keinem GP aufs Tagespodest.



Beim fünften Event in Loket absolvierte der Red Bull KTM-Pilot sein bestes Wochenende: Laufsieg im ersten Rennen und mit Platz 3 im zweiten Lauf holte sich der 20-Jährige seinen ersten Tagessieg.

Prado fuhr außerdem zum ersten Mal in dieser Saison die Pole Position ein und legte im ersten Rennen mit dem Holeshot den Grundstein für den späteren Sieg.



«Es ist großartig, wieder auf dem Podest zu stehen. Es war auch großartig, den Holeshot im ersten Moto zu machen», jubelte Prado. «Ich musste mich aber wirklich auf meine Linien konzentrieren, um den ersten Moto-Sieg des Jahres zu holen. Die Strecke war beim zweiten Rennen sehr rau und körperlich anstrengend, aber ich habe so viel gegeben, wie ich konnte. Ich habe versucht, so kraftschonend wie möglich zu fahren. Ich bin überglücklich, meinen ersten GP-Sieg der Saison zu bekommen. Wir werden versuchen, so weiterzumachen – ich werde jedes Wochenende besser und besser.»

Tatsächlich kann sich Prado berechtigte Hoffnungen auf den WM-Titel machen. Als Gesamtdritter liegt er mit 177 Punkten 17 Punkte hinter Leader Tim Gajser (Honda) und nur sechs Punkte hinter seinem Teamkollegen Tony Cairoli.

Ergebnis MXGP Loket, Moto 2:

1. Antonio Cairoli (I), KTM

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Jorge Prado (E), KTM

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

7. Shaun Simpson (GB), KTM

8. Alessandro Lupino (I), KTM

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta

10. Romain Febvre (F), Kawasaki

11. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

12. Ben Watson (GB), Yamaha

13. Adam Sterry (GB), KTM

14. Alberto Forato (I), GASGAS

15. Tim Gajser (SLO), Honda

16. Henry Jacobi (D), Honda

17. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

18. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

19. José Butron (ESP), KTM

20. Tom Koch (D), KTM

21. Valentin Guillod (SUI), Yamaha

22. Jordi Tixier (F), KTM

...

27. (DNF) Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

28. (DNF) Kevin Strijbos (B), Yamaha

29. (DNF) Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Grand-Prix-Wertung:

1. Jorge Prado (E), KTM, 1-3

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 6-1

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-2

WM-Stand nach WM-Runde 5:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 194

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 183, (-11)

3. Jorge Prado (E), KTM, 177, (-17)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 174, (-20)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 151, (-43)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 143, (-51)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 140, (-54)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 119, (-75)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 109, (-85)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 90, (-104)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 90. (-104)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 49, (-145)

27. Tom Koch (D), KTM, 7, (-187)