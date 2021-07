Tom Koch (KTM): Sieben WM-Punkte in Loket eingefahren

Für KTM-Pilot Tom Koch stand nach dem ADAC MX Masters in Tensfeld der zweite MXGP-Lauf in Loket auf dem Plan. Nach null Punkten in Großbritannien wollte der Thüringer voll angreifen.

Schon in Lauf eins konnte Tom Koch den zahlreich nach Loket angereisten deutschen Fans ein starkes Rennen bieten und zum Rennende kam es noch zu einem spannenden Dreikampf mit zwei Werkspiloten.



«Ich hatte einen guten Start und konnte gut mitgehen. Ich war lange Zeit auf Platz 14 und hatte zwei Fahrer direkt vor mir», berichtete der KTM-PIlot. «Mit Jasikonis hatte ich dann noch ein paar Probleme, denn der wollte mich zurücküberholen und dabei bin ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen. Er hat dann einen Fehler gemacht und ich versuchte, ihn wieder anzugreifen. Von hinten kam noch Monticelli und wir drei waren dicht zusammen, sodass mich Monticelli in der letzten Runde noch überholen konnte. Mit Platz 15 bin ich trotzdem sehr zufrieden.»

Die Startphase zum letzten Rennen des Tages gelang dem Wormstedter auch wieder gut. Nur die frisch gewässerte Strecke sorgte für einen unglücklichen Vorfall.



«Ich hatte eigentlich auch wieder einen guten Start gehabt. Aber in der ersten Runde war wieder Jasikonis neben mir und der ist durch eine Schlammpfütze gefahren. Ich hab da so einen Schwall abbekommen, dass das alles unter meine 21 laminierten Abreißer bekommen hab», erklärte Koch im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich hatte dann so sehr zu tun mit meiner Brille, dass ich richtig viele Plätze verloren habe. Das holt man dann nicht mehr so schnell auf, erst recht nicht bei dieser Dichte von Fahrern. Wenn man da nicht gleich am Anfang die Positionen wieder gut macht, auf der man eigentlich landen will, dann ist das schon schwierig. Letztlich bin ich 20. geworden, auch wenn ich mit meinem Fahren nicht ganz so zufrieden bin.»



«Das Wochenende war sehr positiv. Mit Platz 15 und 20 war ich zweimal in den Punkten und ich denke, dass ich darauf aufbauen kann», resümierte er zufrieden.

Den GP verließ er dadurch mit sieben Punkten und auf Platz 20.

Ergebnis MXGP Loket, Moto 2:

1. Antonio Cairoli (I), KTM

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Jorge Prado (E), KTM

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

7. Shaun Simpson (GB), KTM

8. Alessandro Lupino (I), KTM

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta

10. Romain Febvre (F), Kawasaki

11. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

12. Ben Watson (GB), Yamaha

13. Adam Sterry (GB), KTM

14. Alberto Forato (I), GASGAS

15. Tim Gajser (SLO), Honda

16. Henry Jacobi (D), Honda

17. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

18. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

19. José Butron (ESP), KTM

20. Tom Koch (D), KTM

21. Valentin Guillod (SUI), Yamaha

22. Jordi Tixier (F), KTM

...

27. (DNF) Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

28. (DNF) Kevin Strijbos (B), Yamaha

29. (DNF) Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Grand-Prix-Wertung:

1. Jorge Prado (E), KTM, 1-3

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 6-1

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-2

WM-Stand nach WM-Runde 5:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 194

2. Antonio Cairoli (I), KTM, 183, (-11)

3. Jorge Prado (E), KTM, 177, (-17)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 174, (-20)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 151, (-43)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 143, (-51)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 140, (-54)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 119, (-75)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 109, (-85)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 90, (-104)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 90. (-104)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 49, (-145)

27. Tom Koch (D), KTM, 7, (-187)