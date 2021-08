Pauls Jonass: In Lommel erstes Podium mit GASGAS

Pauls Jonass konnte in Lommel seine 23-monatige Durststrecke in der MXGP beenden. Wie in der Türkei 2019 fuhr der GASGAS-Pilot am vergangenen Wochenende auf den dritten Platz.

Red-Bull-Athlet Pauls Jonass hatte vor dem MXGP-Meeting in Lommel viele Trainingsstunden im Sand verbracht und ging zuversichtlich ins Rennwochenende. Mit Platz 7 im Zeittraining war noch nicht abzusehen, was er in den Rennen erreichen könnte. Gut zu wissen ist aber, dass sich Motocross-Legende Harry Everts höchstpersönlich um Jonass kümmert und ihn tatkräftig unterstützt.



«Ich arbeite immer noch mit Harry. Er hilft mir sehr mit meinem Fahrprogramm. Er hat so viel Erfahrung, er weiß einfach immer was zu tun ist und nach den Rennen fahren wir immer nach Belgien um alles zu besprechen. Dann machen wir einen Plan, um so schnell wie möglich wieder zurück in die guten Positionen zu kommen», gab Jonass SPEEDWEEK.com einen Einblick in die Zusammenarbeit.

Dass sich diese Arbeit auszahlt, bewies der GASGAS-Werksfahrer nun beim GP in Belgien, denn er konnte in beiden Läufen stark punkten. Der 450er-Pilot gehörte bisher zu denjenigen, die ihren Speed immer nur in einem Lauf zeigen konnten – nicht so in Lommel!



«Einfach wow! Es gibt heute so viele Premieren für mich, dass es zu viele sind, um sie aufzuzählen!», erklärte der Drittplatzierte glücklich. «Mein erstes Podium auf der GASGAS, meine ersten Führungsrunden in der MXGP überhaupt und mein erster Gesamtpodiumsplatz der Saison. Nach dem letzten Wochenende in Loket haben wir den Reset-Knopf gedrückt und ein paar Änderungen am Motorrad vorgenommen, die heute bei den Starts wirklich geholfen haben. Mit dem Team haben wir vor diesem Rennen große Fortschritte gemacht und sie haben sich diesen Podestplatz auch wirklich verdient!»



Mit Platz vier im ersten Durchgang und Platz zwei erreichte er 40 Punkte und komplettierte das Podium um Sieger Romain Febvre (Kawasaki) und Jeffrey Herlings (Red Bull KTM).

Bereits am kommenden Wochenende steht der Heim-GP des Letten an und die Vorfreude darauf ist groß.



«Der Tag hat mir vor meinem Heim-GP einen enormen Vertrauensschub gegeben und ich kann es kaum erwarten, nächstes Wochenende vor meinen heimischen Fans auf die Strecke zu gehen. Es wird toll!»

Grand-Prix-Wertung Lommel:

1. Romain Febvre, 2-1

2. Jeffrey Herlings, 1-5

3. Pauls Jonass, 4-2

WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 226

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 221, (-5)

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 217, (-9)

4. Jorge Prado (E), KTM, 212, (-14)

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 184, (-42)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 180, (-46)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 160, (-66)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 159, (-67)

9. Ben Watson (GB), Yamaha, 111, (-115)

10. Alessandro Lupino (I), KTM, 109, (-117)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 95, (-131)

...

17. Henry Jacobi (D), Honda, 49, (-177)

28. Tom Koch (D), KTM, 9, (-217)