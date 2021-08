Tom Koch (KTM) trotz Pech bester Deutscher in Lommel

KTM-Pilot Tom Koch erlebte in Lommel ein hartes MXGP-Wochenende, bei dem er trotz Pech ein paar Punkte sammeln konnte. Das Glück war nicht auf der Seite des Wormstedters.

Tom Koch reiste mit viel Selbstvertrauen zur Motocross-WM MXGP in Lommel, denn erst eine Woche zuvor sammelte der Wormstedter sieben WM-Punkte beim Rennen in Loket. Ein weiterer Pluspunkt ist seine Haupttrainingsstrecke im legendären Sandloch von Grevenbroich, die eine optimale Vorbereitung für Lommel garantierte.



Doch eine noch so gute Vorbereitung nützt nichts, wenn man kein Glück hat. Im wichtigen Zeittraining stürzte WM-Leader Tim Gajser direkt in Kochs Linie und der junge Mann aus Thüringen musste auf seiner potentiell schnellsten Runde abbremsen und ausweichen. Somit erreichte der KTM-Pilot nur Startplatz 26 für die Rennen.

Weiter mit dem Pech ging es dann auch im ersten Wertungslauf. Im Gedränge konnte der KTM-Pilot anderen Fahrern nicht mehr ausweichen und es kam kurz nach Start zum Sturz. Der einsetzende Regen während des Rennens zwang ihn in die sogenannte «Goggle Lane», in der Fahrer schnell ihre verschmutzte Brille wechseln konnten, aber auch hier ging alles schief.



«Beim Start bin ich in der ersten Kurve hängengeblieben und gestürzt. Ich konnte in den ersten paar Runden gut nach vorne fahren. Später bekam ich dann Probleme mit meiner Brille und wollte in die Goggle Lane fahren. Dort ist mir das Motorrad durch einen technischen Defekt ausgegangen. Es sprang dann leider auch nicht mehr an und musste so das Rennen vorzeitig beenden.»

Im letzten Rennen sollte es diesmal besser klappen und diesmal klappte es nur mit viel Ehrgeiz und Kampf.



«Im zweiten Lauf hatte ich keinen guten Start und wollte gleich wieder ein paar Meter machen, um Plätze gut zu machen», erklärte der Kosak-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich bin dann nur nicht so richtig in Fahrt gekommen und hab mich mit dem Rhythmus extrem schwer getan, weil alles so ausgefahren war. Im Endeffekt habe ich wieder zwei Punkte auf Platz 19 mitgenommen, was das Wichtigste für mich ist. Deswegen hab ich den Tag dann doch noch positiv beendet», gab sich Koch etwas zufrieden.



Die zwei gesammelten Punkte bedeuten den 22.Platz im GP-Klassement, durch die beiden Ausfälle von Henry Jacobi (Honda), ist der 23-Jährige somit der beste Deutsche in der MXGP-Kategorie.



Bereits am kommenden Wochenende geht es für ihn zur nächsten Runde ins lettische Kegums.

Grand-Prix-Wertung Lommel:

1. Romain Febvre, 2-1

2. Jeffrey Herlings, 1-5

3. Pauls Jonass, 4-2

WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 226

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 221, (-5)

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 217, (-9)

4. Jorge Prado (E), KTM, 212, (-14)

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 184, (-42)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 180, (-46)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 160, (-66)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 159, (-67)

9. Ben Watson (GB), Yamaha, 111, (-115)

10. Alessandro Lupino (I), KTM, 109, (-117)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 95, (-131)

...

17. Henry Jacobi (D), Honda, 49, (-177)

28. Tom Koch (D), KTM, 9, (-217)