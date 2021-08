Kegums: Jeffrey Herlings (KTM) führt nach Moto-1

Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf in Kegums

Erneut zeigte der durch seine Schulterverletzung gehandicapte Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings im ersten Lauf von Kegums (Lettland) eine beeindruckende Leistung und gewann vor Gajser und Cairoli.

7. Lauf zur Motocross-WM im lettischen Kegums: Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado zog schon auf der Startgeraden nach rechts und drängte seinen Teamkollegen Jeffrey Herlings ab. Herlings zog zwar den 'holeshot', doch die Führung übernahm zunächst Prado, der sich mit einem entschlossenen Manöver zunächst gegen Herlings durchsetzte. Ähnliche Szenen sollten sich später im Rennen wiederholen, als sich Prado gegen Teamkollegen Cairoli erneut mit Härte zur Wehr setzte.

Herlings übernahm noch in der ersten Runde die Führung und kontrollierte das Renne von der Spitze. 'The Bullet', dessen in Oss gebrochenes linkes Schulterblatt noch nicht verheilt ist, zeigte damit erneut Kampfgeist und Klasse. «Es war hart», gab er nach dem Rennen zu. «Ich hoffe, dass ich diese Leistung im zweiten Lauf wiederholen kann. Aber die Strecke ist schon sehr fordernd.»

Nachdem sich Gajser ebenfalls gegen Prado durchgesetzt hatte, passierte in der ersten Rennhälfte wenig: Herlings führte vor Gajser, Prado, Coldenhoff und Febvre.

Nach 20 Minuten startete Cairoli, der sich zuvor gegen Febvre wehren musste, einen Zwischenspurt und überholte Coldenhoff. Der Niederländer konnte seine Pace nicht bis zum Ende halten und wurde noch bis auf Rang 7 durchgereicht. Cairoli schloss die Lücke zu Prado auf P3 und startete das erste Überholmanöver. Der Spanier konterte und es entbrannte ein erbittertes Drag Race um Platz 3. Der sichtlich genervte Cairoli konterte seinerseits mit für ihn ungewohnter Härte und wies den jungen Spanier in die Grenzen. Cairoli war am Ende schneller als Gajser auf Rang 2, doch er erreichte den slowenischen Titelverteidiger am Ende nicht mehr.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) fuhr auf Rang 2 ein eher unauffälliges Rennen und konnte seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 11 Punkte ausbauen. Trotz aller Bemühungen kam Romain Febrve (Kawasaki) nicht über Rang 5 hinaus. Seine Performance war sicher besser, doch er haderte mit dem Überholen - ganz im Gegensatz zu Lokalmatador Pauls Jonass (GASGAS), der sich am Ende noch gegen Glenn Coldenhoff (Yamaha) durchsetzte.

Der Schweizer Jeremy Seewer (Yamaha) hatte keinen guten Start und musste sich von P14 aus nach vorn kämpfen. Auf P9 blieb der Schweizer hinter den eigenen Erwartungen zurück. Valentin Guillod (Honda) wurde bereits in der ersten Kurve herausgetragen, landete im Absperrungszaun und musste dem Feld hinterherfahren.

Henry Jacobi (Honda) startete im Mittelfeld und kämpfte sich auf P11 nach vorne. Der Thüringer setzte sich mit einem spektakulären Überholmanöver gegen Kawasaki-Werksfahrer Ivo Monticelli durch. Auch Tom Koch (KTM) erreichte auf P17 erneut die Punkteränge.

Ergebnis MXGP Kegums, Moto 1:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Antonio Cairoli (I), KTM

4. Jorge Prado (E), KTM

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8. Alessandro Lupino (I), KTM

9. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

10. Brian Bogers (NL), GASGAS

11. Henry Jacobi (D), Honda

12. Jordi Tixier (F), KTM

13. Ben Watson (GB), Yamaha

14. Kevin Strijbos (B), Yamaha

15. Brent van Doninck (B), Yamaha

16. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

17. Tom Koch (D), KTM

18. Jeremy van Horebeek (B), Beta

19. Alberto Forato (I), GASGAS

20. Alvin Östlund (S), Yamaha

...

24. Valentin Guillod (CH), Honda

...

28. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

...

30. (DNF) Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

DNS: Arminas Jasikonis (LT), Husqvarna

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha