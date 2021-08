Zeitverschiebung - Vorschau und Zeitplan WM in Kegums

Die Motocross-WM gastiert an diesem Wochenende in Kegums

Die Motocross-WM gastiert an diesem Wochenende in Kegums (Lettland). Die Wetteraussichten sind durchwachsen. An der Spitze der MXGP wird es enger. Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen diese Woche früher.

Am kommenden Wochenende findet im lettischen Kegums die 7. Runde der Motocross-WM statt. wegen der Zeitverschiebung beginnen die Liveübertragungen am Samstag und Sonntag eine Stunde früher als gewohnt.

Für das gesamte Wochenende beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 80-90%. Das Wetter könnte also für die Rennen erneut eine Rolle spielen.

Die Strecke in Kegums steht seit 2009 im Kalender. Im WM-Rahmenprogramm am Samstag starten die EMX250 und EMXOpen. In diesem Jahr besonders interessant sind die Rennen der 250ccm Europameisterschaft, wo Nicholas Lapucci mit der Zweitakt-Fantic gegen die 250er-Viertakter antritt und die Meisterschaft anführt. Letzte Woche zeigte Lapucci in Lommel, dass er auch im Sand konkurrenzfähig ist.

Der Boden in Kegums ist zwar auch sandig, aber dennoch anders als in Lommel. Unter der Sandoberfläche gibt es eine feste Basis, wodurch sich nicht so tiefe Wellen herausfahren wie in Lommel.

Die Spitze der MXGP-WM rückte beim letzten WM-Lauf in Lommel noch enger zusammen. Die Top-4, Gajser, Febvre, Cairoli und Prado, trennen nur noch 14 Punkte. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings wird nach seinem überraschenden Comeback in Lommel erneut alles daran setzen, seinen Rückstand von 42 Punkten zur WM-Spitze weiter zu verkürzen. Gleichzeitig darf er nicht zu viel riskieren, denn sein in Oss gebrochenes Schulterblatt ist noch nicht vollständig verheilt. Erst nach dem Rennen in Kegums hat der Niederländer 4 Wochen Zeit, seinen Bruch auszukurieren. WM-Lauf 8 findet erst am 5. September in der Türkei statt.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 226

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 221, (-5)

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 217, (-9)

4. Jorge Prado (E), KTM, 212, (-14)

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 184, (-42)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 180, (-46)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 160, (-66)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 159, (-67)

9. Ben Watson (GB), Yamaha, 111, (-115)

10. Alessandro Lupino (I), KTM, 109, (-117)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 95, (-131)

...

17. Henry Jacobi (D), Honda, 49, (-177)

...

28. Tom Koch (D). KTM, 9, (-217)

An der Spitze der MX2-WM konnte sich WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) bereits mit 26 Punkten Vorsprung etwas absetzen, aber sein Teamkollege Jago Geerts, der zu Saisonbeginn mit einer Kreuzbandverletzung am Knie haderte, kommt immer besser in Schwung und verkürzte seinen Rückstand zur WM-Spitze auf 28 Punkte. Mit Simon Längenfelder (GASGAS), Lion Florian (KTM) und Paul Haberland (Honda) stehen diesmal 3 deutsche MX2-WM-Piloten am Start.

MX2-WM-Stand nach WM-Runde 6:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 221

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 195, (-26)

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 194, (-27)

4. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 193, (-28)

5. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 176, (-45)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 174, (-47)

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 171, (-50)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 159, (-62)

9. René Hofer (A), KTM, 156, (-65)

10. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 132, (-89)

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 116, (-105)

12. Tom Vialle (F), KTM, 100, (-121)

...

21. Lion Florian (D), KTM, 27, (-194)

...

25. Michael Sandner (A), KTM, 12, (-209)

...

36. Noah Ludwig (D), KTM, 1, (-220)

So können die Rennen in Kegums live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV (Grand-Prix: 10,99, Saisonpass 119,99)

Zeitplan Kegums (MESZ):



Samstag, 07.08.2021:



10:00 - Studio Show mit Paul Malin

12:05 - EMXOpen Lauf 1

12:55 - EMX250 Lauf 1



14:05 - EMXOpen Lauf 2

15:00 - EMX250 Lauf 2

Sonntag, 08.08.2021:



08:30 - MX2 Training

09:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)



11:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

12:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

14:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

15:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)