Deutschland-GP: Preise und Tickets im Vorverkauf

Die Tickets zum Deutschland-Grand-Prix werden wegen der Begrenzung der Zuschauerzahlen in diesem Jahr ausschließlich online im Vorverkauf erhältlich sein. Wer dabei sein will, sollte sich frühzeitig Karten sichern.

In zwei Monaten, am 2.-3. Oktober 2021, wird im Talkessel von Teutschenthal der Große Preis von Deutschland ausgetragen. Die Vorbereitungen der Organisatoren sind bereits in vollem Gange. Für die Zuschauer sollen die Bedingungen in diesem Jahr weiter verbessert werden. Der veranstaltende MSC Teutschenthal legt z.B. in diesen Tagen einen neuen Eingangsbereich an, der sich noch näher an den Parkplätzen und an der Strecke befinden wird.

Klar ist bereits heute: Es wird in diesem Jahr keine Tageskasse geben. Der Ticketverkauf findet ausschließlich online statt. Ebenfalls als gesichert kann angenommen werden, dass die Zahl der Zuschauer an der Strecke limitiert sein wird. Die genaue Zahl wird von den behördlichen Genehmigungen abhängen.

Der Kartenvorverkauf hat vor wenigen Tagen begonnen. Wer einen Platz am legendären 'Hang der Nationen' im Talkessel ergattern will, sollte nicht zögern und sich diesen Platz jetzt sichern.

Die Preise wurden familienfreundlich gestaltet: Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, Kinder zwischen 6-11 Jahren erhalten das günstigere Junior-Ticket. Weiterhin werden Wochenendtarife angeboten. Wie in dieser Saison üblich, finden am Samstag (2. Oktober) die Rennen der Europameisterschaft EMX125 und EMX250 statt. Sonntag ist WM-Tag mit Training und Rennen an einem Tag.

Das Stellplatzticket gilt pro Fahrzeug, d.h. ein Reisemobil, ein Wohnwagen-Gespann oder ein PKW mit Zelt. Der Preis ist unabhängig von der Anzahl der Übernachtungen sowie der Anzahl der mitreisenden Personen. Der Stellplatz ist von Freitag (1.10.) bis Sonntag (3.10.) geöffnet.

Eintrittspreise für den Deutschland-Grand-Prix*):



Wochenendtickets:



Wochenende (ab 12 Jahre): 80 €

Wochenende Junior (6-11 Jahre): 50 €

Tagestickets:



Samstag (ab 12 Jahre): 60 €

Samstag Junior (6-11 Jahre): 40 €

Sonntag (ab 12 Jahre): 70 €

Sonntag Junior (6-11 Jahre): 45 €

Stellplätze Reisemobil:

Reisemobil, Wohnwagen, Zelt: 75 €

Zum Ticket-Shop

*) Angaben ohne Gewähr.