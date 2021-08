Kegums: Crash von Herlings, GP-Sieg für Tim Gajser

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann MXGP-WM-Leader Tim Gajser den Großen Preis von Lettland in Kegums, nachdem Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings in der letzten Runde des zweiten Laufs stürzte.

Zu Beginn des zweiten MXGP-Laufs in Kegums begann es zu regnen und die rutschige Strecke forderte danach auch prompt ihre ersten Opfer: Zunächst ging Pauls Jonass (GASGAS) in der ersten Kurve zu Boden. Antonio Cairoli (KTM) stürzte auf Rang 4 liegend und fiel auf P9 zurück.

Romain Febvre (Kawasaki) gewann den 'holeshot' und übernahm die Führung, doch auch der Franzose stürzte und fiel zunächst auf P4 zurück. Auch Ivo Monticelli und Michele Cervellin (Honda) kollidierten und gingen zu Beginn des zweiten Laufs zu Boden. Henry Jacobi (Honda) kollidierte mit Pauls Jonass, so dass Beide zu Boden gingen. Jonass stürzte danach noch ein weiteres Mal und betrieb auf Rang 15 nur noch Schadensbegrenzung.

Nach dem Crash von Febvre in der Anfangsphase des Rennens übernahm Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado die Führung, gefolgt von Jeffrey Herlings, Tim Gajser und Romain Febvre. Herlings blieb bis zum Ende des Rennens in Sichtweite zum Führenden. In der letzten Runde wollte 'The Bullet' noch einmal angreifen, um den möglichen Laufsieg zu holen. Herlings war zu dem Zeitpunkt auf Rang 2 klar auf Kurs, den Grand-Prix zu gewinnen. Doch der Niederländer riskierte zu viel, stürzte in einer Rechtskurve und musste sein Motorrad erst wieder in Gang setzen. Dabei fiel er auf Rang 4 zurück. Damit erbte Titelverteidiger und WM-Leader Tim Gajser (Honda) mit einem 2-2-Ergebnis den Tagessieg von Kegums. Prado holte seinen zweiten Laufsieg der Saison.

In den letzten Runden überschlugen sich die Ereignisse: Febvre hatte auf Rang 4 liegend bereits Gajser in Schlagdistanz. Doch plötzlich begann seine Kawasaki Rauchzeichen von sich zu geben. Der Franzose musste Tempo herausnehmen, um sein Bike zu schonen und P4 über die Ziellinie zu retten. Nach dem Crash von Herlings erbte Febvre glücklich Rang 3 hinter Sieger Prado und Grand-Prix-Sieger Gajser.

Glücklicher Grand-Prix-Sieger von Lettland wurde WM-Leader Gajser (2-2) vor Prado (4-1) und Herlings (1-4). Tiebreaker zugunsten Prados war sein besserer zweiter Lauf.

In der WM-Tabelle konnte sich Gajser mit diesem Grand-Prix-Sieg wieder etwas absetzen und seinen Vorsprung auf Febvre von 5 auf 13 Punkte ausbauen.

Antonio Cairoli (KTM) rettete nach seinem Crash zu Beginn des zweiten Laufs am Ende Rang 6 über die Ziellinie und fiel in der WM-Tabelle auf P4 hinter Jorge Prado zurück. Prado konnte mit seinem Laufsieg in der WM-Tabelle weiter Boden gutmachen.

Henry Jacobi# (Honda) kam nach seinem Crash mit Jonass auf Rang 14 ins Ziel und verbesserte sich in der WM-Tabelle von P17 auf Rang 15.

Tom Koch (KTM) blieb auch unter den schwierigen Bedingungen des zweiten Laufs fehlerfrei, holte auf Rang 13 weitere 8 WM-Punkte und erreichte damit sein bestes Saisonergebnis. Insgesamt nimmt Koch damit 12 WM-Punkte aus Kegums mit in die Sommerpause.

Die WM legt nun eine vierwöchige Pause ein, bevor der Titelkampf am 5. September in der Türkei mit einer Doppelveranstaltung fortgesetzt wird. Gajser führt vor Febvre, Prado und Cairoli. Die Top-4 trennen nach 7 absolvierten Läufen nur 18 Punkte. Herlings hat auf Rang 5 einen Rückstand von 43 Punkten zu Gajser. 'The Bullet' büßte am Ende des Tages trotz seines Rückschlages in der letzten Runde insgesamt nur einen Punkt auf Gajser ein.

Herlings zeigte sich dennoch auf dem Podium enttäuscht: «Wieder so ein Pech», stöhnte der Niederländer. «Jetzt werde ich die Pause von 4 Wochen nutzen, um meine Verletzung richtig auszukurieren und das normale Trainingsprogramm wieder aufzunehmen. Ich bleibe kämpferisch und hoffe, dass ich den Rückstand von 43 Punkten in den letzten Rennen noch wettmachen kann.»

Ergebnis MXGP Kegums, Moto 2:

1. Jorge Prado (E), KTM

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM

5. Brian Bogers (NL), GASGAS

6. Antonio Cairoli (I), KTM

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

8. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

9. Alessandro Lupino (I), KTM

10. Ben Watson (GB), Yamaha

11. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

12. Alberto Forato (I), GASGAS

13. Tom Koch (D), KTM

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

16. Kevin Strijbos (B), Yamaha

17. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

18. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

19. Brent van Doninck (B), Yamaha

20. Hardi Roosiorg (EST), KTM

21. Jordi Tixier (F), KTM

22. Valentin Guillod (CH), Honda

...

25. (DNF) Jeremy van Horebeek (B), Beta

26. (DNF) Anton Gole (S), Husqvarna

27. (DNF) Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

DNS: Arminas Jasikonis (LT), Husqvarna

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Grand-Prix-Wertung:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-2

2. Jorge Prado (E), KTM, 255, 4-1

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-4

WM-Stand nach WM-Runde 7:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 270

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 257, (-13)

3. Jorge Prado (E), KTM, 255, (-15)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 252, (-18)

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 227, (-43)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 206, (-64)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 180, (-90)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 174, (-96)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 134, (-136)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 130, (-140)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 66, (-204)

...

27. Tom Koch (D). KTM, 21, (-249)