Henry Jacobi (Honda): Neuer Teamkollege?

Der deutsche MXGP-Motocross-Fahrer Henry Jacobi wird den Rest der Saison ohne seinen italienischen Teamkollegen Michele Cervellin auskommen müssen und könnte einen neuen Teampartner erhalten.

Die Truppe von JM-Honda aus der MXGP-Motocross-Weltmeisterschaft muss wieder einen bedeutenden personellen Aderlass verkraften. Der Italiener Michele Cervellin (24) hat sich erneut verletzt. Nach ersten Informationen soll es sich um eine Verletzung an der Schulter handeln, die Cervellin sich im Training ausgerenkt hat.

Cervellin soll gar nicht gestürzt, sondern nur von der Piste abgekommen sein. Der Italiener, für den die Saison wegen der anstehenden Operation somit bereits zu Ende ist, konnte nach einer langwierigen Verletzung ohnehin erst zuletzt wieder in die MXGP-WM einsteigen und absolvierte nur die Grand Prix in Lommel und Kegums. Durch das Aus von Cervellin steht der Deutsche Henry Jacobi (24) wieder ohne Teamkollegen in der gebeutelten JM-Honda-Mannschaft von Belgiens Crosser-Ikone Jacky Martens da.

Der Thüringer arbeitet unterdessen für die anstehenden Doppel-Grand Prix-Events in Afyonkarahisar in der Türkei und in Riola Sardo auf Sardinien. Die Martens-Truppe denkt nun über die Verpflichtung eines Ersatzmanns für Cervellin nach.

Honda hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Verletzungspech – wie viele andere Hersteller auch.

Hinter den sensationellen Leistungen von Weltmeister Tim Gajser (24) brechen Jahr für Jahr die Honda-Akteure weg. Im MXGP-Werksteam fehlt seit Saisonbeginn verletzungsbedingt Gajsers australischer Teamkollege Mitch Evans. Vorgänger Brian Bogers fuhr ebenfalls selten bei voller Fitness.

Durch den erneuten Ausfall von Cervellin ist nun auch die JM-Truppe als zweites MXGP-Team bei Honda wieder personell halbiert.