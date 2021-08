MXoN 2021: Österreich mit Sandner, Hofer und Stauffer

Österreich schickt Michael Sandner, Rene Hofer und Marcel Stauffer zum Motocross der Nationen nach Mantua. «Wir haben eine starke Mannschaft», ist Teammanager Hannes Kinigadner überzeugt.

Michael Sandner (MXGP), Rene Hofer (MX2) und Marcel Stauffer (OPEN) werden für Österreich beim diesjährigen Motocross der Nationen am 25. und 26. September im italienischen Mantua an den Start gehen. Stauffer übernimmt den zunächst für Lukas Neurauter vorgesehenen Platz, der aber als Ersatzfahrer mit dabei sein wird. Er fühle sich wegen mangelnder Rennpraxis nicht bereit, um als Stammfahrer anzutreten.

Trotzdem kann sich die Besetzung der Österreicher sehen lassen: «Ich bin wirklich schon gespannt auf das Rennen. Wir haben ein starkes Team und die Jungs sind top motiviert. Alle drei sind dieses Jahr schnell unterwegs und haben schon gute Leistungen gezeigt», betonte Teammanager Hannes Kinigadner, der das Fahrer-Trio in Zusammenarbeit mit der österreichischen Motorsport-Föderation AMF vorstellte.

«Michi steigt für das Rennen auf eine 450er um, die ihm gut zu passen scheint und mit der er für eine Überraschung sorgen könnte», verriet der Teamchef. «Rene wurde bei den letzten Nations ‚Rookie of the Race‘, was bei der starken Besetzung eine herausragende Leistung war. Nun ist er Werksfahrer im KTM-MX2-Werksteam und hat sicherlich das Potential wieder stark aufzuzeigen. Marcel hat ebenfalls eine super Saison, ist bei den ADAC Masters stark unterwegs und sieht gut aus auf dem Bike. Er könnte auf jeden Fall auch für eine Überraschung sorgen.»

Das erste Ziel der österreichischen Mannschaft sei auf jeden Fall das A-Finale, fuhr Kinigadner fort. «Wo wir am Ende landen werden, ist schwer abzuschätzen. Die Jungs sind auf jeden Fall top motiviert und haben das Potenzial für ein starkes Ergebnis.»

Übrigens: Das Team würde sich freuen, viele österreichische Fans an der Rennstrecke zu sehen. Dafür wurde auf www.kini.at eigens ein Fan-Shop eingerichtet, wo sich jeder mit der offiziellen MXoN-Teambekleidung ausstatten kann.