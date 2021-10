Antonio Cairoli verteidigt KTM-Stallorder

Nachdem Antonio Cairoli seinem Red Bull KTM Teamkollegen Jeffrey Herlings den vierten Platz überließ, erhielt der Sizilianer Kritik bis zu offenen Morddrohungen. Cairoli verteidigt sein Verhalten.

Im zweiten Lauf des Grand Prix Of Garda wurde Antonio Cairoli in der letzten Runde langsamer, um seinen Teamkollegen Jeffrey Herlings zum vierten Platz zu verhelfen. Der bisherige WM-Leader Herlings stürzte in diesem Rennen zweimal, holte zweimal wieder auf und hat trotz dieser Rückschläge als einziger KTM-Werksfahrer weiterhin intakte Titelchancen. Die Aktion von Cairoli brachten Herlings genau 2 WM-Punkte ein, die am Ende im Titelkampf entscheidend sein könnten.

Der neunfache Weltmeister postete in den sozialen Medien eine Nachricht, in der er die Entscheidung von KTM verteidigt und erklärt, dass jedes Team in dieser Situation so gehandelt hätte.

Das sahen nicht alle Fans so. Cairoli soll wegen seiner Aktion sogar widerliche Morddrohungen erhalten haben.

«Mit meinem Speed heute bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis nicht. In manchen Situationen muss man die Stallorder respektieren und dem Teamkollegen helfen. Jede Marke hätte das getan, wenn sie einen Teamkollegen gehabt hätte, der um den WM-Titel kämpft. Den Leuten, die mir Morddrohungen schicken. möchte ich entgegnen: Das verdiene ich nicht. Ich verhalte mich auf und neben der Strecke stets wie ein echter Gentleman.»

Cairoli fiel in der WM-Tabelle von Rang 5 auf Rang 6 zurück. Neuer Fünfter ist Jeremy Seewer, der den Grand-Prix mit einem 1-2-Ergebnis gewann.

Ergebnis Grand-Prix Of Garda:



1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-2

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-1

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-3

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-4

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 5-5

6. Jorge Prado (E), KTM, 7-6

WM-Stand nach WM-Runde 16 von 18:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 614

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 613, (-1)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 611, (-3)

4. Jorge Prado (E), KTM, 502, (-112)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 498, (-116)

6. Antonio Cairoli (I), KTM, 496, (-118)