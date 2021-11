Jeremy Seewer (Yamaha/1.): «Warten hat sich gelohnt»

Mit einem Laufsieg und einem zweiten Rang sicherte sich Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer nach einer schwierigen und von gesundheitlichen Problemen gezeichneten Saison den zweiten MXGP-Sieg seiner Karriere.

«Mir fehlen die Worte», war Jeremy Seewer am gestrigen Sonntag nach seinem ersten Saisonsieg überwältig. «Ich gewann im Vorjahr schon in der MXGP, aber es fühlte sich nicht so an wie dieses Mal, weil das damals ein Geschenk war. Diesen Sieg holte ich selbst. Ich gewann und ich verdiente es. Keiner schlug mich.»

Zur Erinnerung: Seewer wurde im Vorjahr nachträglich zum Sieger den Grand Prix der Lombardei in Mantua erklärt, nachdem Jorge Prado wegen Missachtens der gelben Flaggen strafversetzt worden war.

Mit dem 1-2-Ergebnis schob sich Seewer nun in der Gesamtwertung zwei Grand Prix vor Schluss an Tony Cairoli vorbei und damit auf den fünften WM-Rang.

«Es fühlt sich großartig an nach all dem, was ich in diesem Jahr durchgemacht habe», strahlte der 27-jährige Seewer, der vor der Saison an Covid-19 erkrankt war und danach auch noch unter dem Pfeifferschen Drüsenfieber litt. Die ausbleibenden Ergebnisse machten dem als Titelkandidaten gehandelten Schweizer zudem mental zu schaffen.

«Ich hatte das ganze Jahr über Mühe, gesundheitlich und mental. Vor ein paar Wochen begann ich mich wieder besser zu fühlen und ich bin jetzt sehr glücklich, hier als Tagessieger zu stehen», strahlte der letztjährige Vizeweltmeister nach dem Triumph beim Garda-Grand-Prix in Arco di Trento. «Ich fühle mich wirklich gut, ich fühlte mich gut auf dieser Strecke, schon in den vergangenen zwei Rennen. Ich hatte nur wirklich Pech, das Podium zweimal ganz knapp zu verpassen, aber das Warten hat sich gelohnt!»

Ergebnis Grand-Prix Of Garda:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-2

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-1

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-3

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-4

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 5-5

6. Jorge Prado (E), KTM, 7-6

WM-Stand nach WM-Runde 16 von 18:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 614

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 613, (-1)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 611, (-3)

4. Jorge Prado (E), KTM, 502, (-112)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 498, (-116)

6. Antonio Cairoli (I), KTM, 496, (-118)