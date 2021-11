Jacky Martens lobt: «Jacobi hat guten Speed gezeigt»

JM-Honda-Team Teambesitzer Jacky Martens stellt seinem Fahrer Henry Jacobi für seine Leistung in der Motocross-WM 2021 ein gutes Zeugnis aus. Der Thüringer ist der einzige deutsche Stammfahrer in der MXGP-Kategorie.

Henry Jacobi beendete das letzte Event der MXGP-Motocross-WM in Mantua mit einem starken elften Rang im ersten Durchgang. Dabei konnte der 25-Jährige in der Schlussphase gegen Jeremy van Horebeek (Beta) und MXGP-Rookie Ruben Fernandez mit der Werks-Honda Plätze gutmachen.



Das zweite Rennen musste der Deutsche aus dem Honda-Team von Jacky Martens mit einem technischen Problem aufgeben. Jacobi hatte sich zu diesem Zeitpunkt nach einem schlechteren Start in die Punkteränge gekämpft.

Das Jahr beendete der 25-jährige Thüringer somit als 15. der Gesamtwertung. Auf den verletzten Niederländer Calvin Vlaanderen (Gebben Yamaha) fehlten am Ende nur 15 Punkte. Jacobi wird auch 2022 im belgischen JM-Honda-Team antreten, sein Teamkollege soll der vom Verletzungspech gebeutelte Italiener Michele Cervellin bleiben.



«Wir hatten eine lange Saison», räumt Teamboss und Ex-Weltmeister Jacky Martens ein. «Henry hat in Mantua am Mittwoch wieder guten Speed gezeigt und um einen Top-10-Platz gekämpft. Es ist schade um den Ausfall im letzten Rennen.»

Der lange Belgier hat die Ergebnisse und die Performance von Jacobi immer genau im Auge und glaubt weiter an den Mann aus Bad Sulza. Auch die Qualifying-Sessions waren in Mantua eine Spur besser als noch in Arco.



Martens: «Wir haben in diesem Jahr einige gute Sachen gezeigt. Wir werden jetzt über den Winter hart an Verbesserungen arbeiten, damit wir für das kommende Jahr noch stärker zurückkommen werden.»