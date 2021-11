Tony Cairoli: Motorex sorgt für geschmierten Abschied

Mit dem Saisonfinale der MXGP 2021 in Mantova endet die einzigartige Karriere von Tony Cairoli. Der Red Bull KTM-Star hinterlässt auch beim Schweizer Mineralölunternehmen Motorex eine Lücke.

Die enge Verbundenheit zwischen Motorex und KTM, und damit auch mit Tony Cairoli, reicht bis ins Jahr 2003 zurück. Denn das Öl der Schmierstoffspezialisten aus der Schweiz dient nicht nur der Erstbefüllung sämtlicher Serienmotorräder aus Mattighofen, sondern umfasst auch die Zusammenarbeit im Motorsport.



Im Offroad-Racing eilen die beiden Marken gemeinsam von Erfolg zu Erfolg: Bei der Rallye Dakar fuhren beide Unternehmen zwischen 2003 und 2019 beispiellose 16 Siege in Folge ein. Hinzu kamen zahlreiche Motocross-Titel in diversen Motocross-Serien, zuletzt am Mittwoch durch Jeffrey Herlings in der MXGP.



MX-Legende Cairoli gewann sechs seiner neun Weltmeisterschaften mit KTM und damit auch mit Motorex. Weitere werden nicht folgen, denn der 36-Jährige erklärte seinen Rücktritt zum Saisonende.

Da war es selbstverständlich, dass Motorex dem Sizilianer zu einem geschmierten Übergang in seine neue Beraterrolle bei KTM zur Seite verhilft– standesgemäß mit einem Ölfass, das allerdings kein Schmiermittel enthält, sondern zu einer Uhr umfunktioniert wurde.



«Nur eine Kleinigkeit für eine wahre Motocross-Größe», sagte Ronald Kabella, bei Motorex als Director Powersports tätig, bei Übergabe an den Sizilianer. «Er hat einen großen Anteil an dem Erfolg, den Motorex seit mehr als einem Jahrzehnt in der MXGP hat. Wir werden die #222 vermissen, wenn sie 2022 nicht mehr auf der Strecke zu sehen sein wird.»

Übrigens: Motorex blickt auf eine über 100-jährige Firmengeschichte zurück. Der Hauptsitz im bernischen Langenthal hat sich seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1917 (damals in Bützberg) zu einem Kompetenzzentrum für Schmierstoffe entwickelt.