Tony Cairoli (KTM): Viel Gold zum Abschluss

Italiens Motocross-WM-Ikone Antonio «Tony» Cairoli wurde bei seinem Abschlussrennen am Mittwoch in Mantua mit ganz besonderem optischen Aufputz versehen.

Antonio «Tony» Cairoli absolvierte am Mittwoch in Mantua den letzten Grand Prix seiner langen Motocross-Profikarriere. Für den 36-jährigen Publikumsliebling war es ein durchaus würdiger Abschied, obwohl durch die Ansetzung am Mittwoch weniger Fans vor Ort waren, als noch am Sonntag.

Durch Corona und den adaptierten Kalender ergab es sich für den Sizilianer andererseits aber auch, dass das Finale in Mantua auf italienischem Boden vor seinen eigenen Fans ausgetragen wurde. Die Ausrüster des neunfachen Weltmeisters haben dieser Tatsache am Mittwoch sehr umfangreich Rechnung getragen. Cairoli hat in seiner Karriere 93 Grand Prix-Siege eingefahren.

Auf dem Nummernschild seiner Red Bull-KTM des de Carli-Teams prangte vorne neben seiner obligatorischen «222» der Schriftzug «nine are mine», bezogen auf seine neun WM-Titel. Auf dem Thor-Rennshirt vorne waren dominierend die italienischen Farben als Untergrund zu sehen, hinten wurde jedes einzelne Jahr eines WM-Titel-Gewinns aufgeführt.

Der slowenische Auspuffausrüster Akrapovic setzte sogar eine persönliche Widmung mit der goldenen 222 auf das Endrohr der Auspuffanlage an Cairolis Motorrad. Cairolis Helm aus dem Hause Airoh war ebenfalls mit Gold-Applikationen versehen.

Bitter war Cairolis Ausfall in Lauf 1 mit gebrochenem Schalthelbel, als er eine Attacke gegen Jeremy Seewer ritt. In Lauf 2 kam der Italiener als Zehnter ins Ziel.

Übrigens: Mit dem Belgier Kevin Strijbos (36, Yamaha) und dem Schotten Shaun Simpson (33,KTM) haben in Mantua zwei weitere Asse ihre Grand Prix-Karriere nach vielen Jahren beendet.

Ergebnis Grand-Prix Città di Mantova:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-3

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-4

5. Jorge Prado (E), KTM, 5-7

6. Brian Bogers (NL), GASGAS, 10-5

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-8

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 12-6

9. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 6-13

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 13-9

11. Ben Watson (GB), Yamaha, 9-14

12. Dylan Wright (CAN), Honda, 15-11

13. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 7-26

14. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 14-15

15. Antonio Cairoli (I), KTM, 28 (DNF)-10

16. Henry Jacobi (D), Honda, 11-28 (DNF)

17. Alessandro Lupino (I), KTM, 23-12

18. Tom Koch (D), KTM, 18-16

19. Brent van Doninck (B), Yamaha, 17-17

20. Shaun Simpson (GB), KTM, 16-18

21. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 20-19

22. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda, 19-25

WM-Endstand nach WM-Runde 18:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 708

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 703, (-5)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 688, (-20)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 566, (-142)

5. Jorge Prado (E), KTM, 562, (-146)

6. Antonio Cairoli (I), KTM, 545, (-163)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 442, (-266)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 391, (-317)

9. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 332, (-376)

10. Alessandro Lupino (I), KTM, 319, (-389)

11. Ben Watson (GB), Yamaha, 300, (-408)

12. Brian Bogers (NL), GASGAS, 290, (-418)

13. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 232, (-476)

14. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 203, (-505)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 188, (-520)

ferner:

19. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 119, (-589)

22. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 103, (-605)

23. Tom Koch (D), KTM, 76, (-632)

29. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 49, (-659)