Mantova-Showdown: Gleichstand vor Moto-2

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf von Mantova-2 vor Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre. Damit herrscht vor dem entscheidenden zweiten Lauf Punktgleichstand.

Finale der MXGP-WM, Grand-Prix Città di Mantova: Jorge Prado (KTM) gewann den 'holeshot' und führte das Rennen die ersten vier Runden lang an, gefolgt von WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki), der bereits in der Anfangsphase einige Überholmanöver startete. Noch bevor Febvre an Prado vorbeigehen konnte, hatte sich Jeffrey Herlings (KTM) in Position gebracht. Herlings startete auf P4 hinter Prado, Febvre und Seewer. Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer stürzte, als ihn Antonio Cairoli (KTM) innen überholen wollte. Die beiden Motorräder verkeilten sich ineinander. Als Seewer seine Yamaha aufhob, die auf Cairolis KTM lag, brach der Schalthebel ab. Cairoli musste das Rennen an der Box frustriert aufgeben.

Herlings konnte die Situation zu seinen Gunsten nutzen. Er erreichte Febvre, der sich mit Prado duellierte, sah die Lücke und stach in einer Linkskehre innen hinein. Prado leistete danach keinen Widerstand gegen Herlings, ließ ihn vorbei und bildete danach einen Puffer zwischen Herlings und Febvre. Das waren die entscheidenden Runden, die Herlings nutzen konnte, um sich an der Spitze 4 Sekunden abzusetzen.

Febvre wurde hinter Prado nervös und ging schließlich in Runde 5 ebenfalls am Spanier vorbei. In Runde 6 gesellte sich Gajser dazu. Die Dreiergruppe Herlings-Febvre-Gajser war bis zum Ende eng beieinander.

Febvre versuchte, die Lücke zu schließen. Herlings konterte und bekam Armkrämpfe. Gajser übte seinerseits Druck auf Febvre aus. Die Top-3 trennten am Ende nur 2,8 Sekunden. Erst 48 Sekunden später überquerte Seewer, der nach seinem Crash wieder aufholen konnte, auf Rang 4 die Ziellinie.

Damit herrscht vor dem entscheidenden zweiten Lauf Gleichstand zwischen Febvre und Herlings.

Henry Jacobi (Honda) erreichte das Ziel auf Rang 11, Tom Koch auf P18. Gajser hat mit 17 Punkten Rückstand nur noch theoretische Titelchancen.

MXGP, Lauf 1, Grand-Prix Città di Mantova:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Jorge Prado (E), KTM

6. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

7. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

9. Ben Watson (GBR), Yamaha

10. Brian Bogers (NL), GASGAS

11. Henry Jacobi (D), Honda

12. Ruben Fernandez (E), Honda

13. Jeremy van Horebeek (B), Beta

14. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

15. Dylan Wright (CAN), Honda

16. Shaun Simpson (GB), KTM

17. Brent van Doninck (BEL), Yamaha

18. Tom Koch (D), KTM

19. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

20. Valentin Guillod (CH), Yamaha

...

23. Alessandro Lupino (I), KTM

...

26. (DNF) Kevin Strijbos (B), Yamaha

...

28. (DNF) Antonio Cairoli (I), KTM

...

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Pauls Jonass (LAT), GASGAS

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha

MXGP WM-Zwischenstand nach Lauf 1:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 683

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 683 (-0)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 666, (-17)