Fantic-Werksfahrer Nicholas Lapucci verletzt

Der amtierende EMX250-Champion und Fantic-Werksfahrer Nicholas Lapucci hat sich bei seinen Vorbereitungen auf die Saison 2022 einen Bruch im Schulterblatt sowie einen Rippenbruch zugezogen. Der charismatische Italiener, der letztes Jahr mit der Zweitakt-Fantic die EMX250 Klasse dominierte, wird dieses Jahr mit der neuen Viertakt-Fantic XXF 450 in die MXGP Premiumklasse aufsteigen.

Lapucci gilt als brillanter Starter und er ist darüber hinaus ein wahrer Könner der Sprungtechnik des Scrubbens. «Leider bin ich letzte Woche während des Trainings gestürzt», erklärte der Italiener über die sozialen Medien. «Ich werde mir jetzt ein paar Tage frei nehmen, um mich so gut wie möglich zu erholen.»

Die Motocross-WM beginnt bereits in 4 Wochen am 20. Februar in Matterley Basin.