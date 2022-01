Jeffrey Herlings (KTM): Erstmals mit Startnummer 1

Als Weltmeister rückt Jeffrey Herlings in dieser Saison mit der #1 aus

Der Motocross-MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings aus dem Red Bull-KTM-Werksteam wird in der Saison 2022 erstmals mit der Startnummer 1 antreten.

Jeffrey Herlings wird Ende Februar als Titelverteidiger in die neue MXGP-Saison gehen. Lange war aber nicht sicher, mit welcher Nummer der Niederländer aus dem Red Bull KTM Factory Racing Team im Jahr 2022 ausrücken würde. Der 27-Jährige hat sogar seine Fans auf den Social Media-Kanälen befragt. Auch hier war das Echo nicht eindeutig.

Bisher trug Herlings ja nach seinen Titelgewinnen stets weiter seine angestammte #84 auf Bike und Jersey. Diesmal ändert sich das erstmals. «Nach fünf WM-Titeln werde ich nun endlich die 1 auf dem Bike haben», verkündete Herlings.

«Ich hatte nie den Mut dazu, aber in dieser Phase meiner Karriere könnte es auch die letzte Chance sein, je mit der 1 zu fahren. Wer weiß, daher will ich die Gelegenheit nutzen, so lange sie sich bietet. Es wird für alle ungewohnt sein nach vielen Jahren mit der 84. Ich bin super aufgeregt.»

Herlings kündigt aber an: «Nach der 1 werde ich definitiv wieder zur 84 zurückkehren, weil sie meine Nummer ist.» Die Firma «Scrub designz» wird übrigens die Nummer 1 gestalten.

Fakt ist: International gibt es im Motocross zahlreiche Beispiele für beide Varianten. In den USA geht Supercross-Meister Cooper Webb (Red Bull-KTM) mit der 1 an den Start. In der MXGP-Klasse trugen Tim Gajser und Tony Cairoli hingegen bisher immer weiter die Nummern 243 und 222 auf ihren Motorrädern. Der Sizilianer wählte einzig nach seinem ersten MX2-Titelgewinn für die Saison 2006 einmal die 1.