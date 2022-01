Komplette Startliste: WM-Vorsaisonrennen in Alghero

Nicholas Lapucci geht in der MX2-Klasse als Titelverteidiger an den Start

Zum ersten Vorsaisonrennen des Jahres in Alghero auf Sardinien haben sich zahlreiche WM-Protagonisten angemeldet. In allen 3 Klassen stehen auch deutsche Piloten am Start und es gibt gleich mehrere Premieren.

Am kommenden Sonntag dem 30. Januar findet in Alghero auf Sardinien das erste Vorsaisonrennen des Jahres statt, die serie 'Internazionali d'Italia 24MX'. Mit dabei sein werden die Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff und Neuzugang Maxime Renaux. Das HRC-Werksteam ist mit Tim Gajser und Mitchell Evans ebenfalls vollständig. Kawasaki-Neuzugang Ben Watson und GAGAS-Werksfahrer Jorge Prado werden ebenfalls am Start stehen.

Tom Koch, der vor wenigen Tagen sein Engagement bei Kosak-KTM verlängert hat, steht ebenfalls in der Starterliste. Auch der deutsche Honda-KMP-Pilot Paul Haberland will erste Erfahrungen in der MXGP sammeln: «Ich habe im Winter überwiegend auf dem großen Bike trainiert und das MX2-Bike wird gerade noch aufgebaut», erklärte der Erfurter gegenüber SPEEDWEEK.com. In der MX 1 startet auch Nico Koch.

MXGP Starterliste Alghero

14 - JED BEATON

43 - MITCHELL EVANS

45 - DAVIDE DE BORTOLI

46 - DAVY POOTJES

61 - JORGE PRADO

63 - GIACOMO ZANCARINI

70 - RUBEN FERNANDEZ

89 - JEREMY VAN HOREBEEK

91 - JEREMY SEEWER

97 - MAYKAL IVANOV

123 - CHRISTOPHE CHARLIER

200 - FILIPPO ZONTA

226 - TOM KOCH

243 - TIM GAJSER

259 - GLENN COLDENHOFF

260 - NICO KOCH

303 - ALBERTO FORATO

385 - SEBASTIAN ZENATO

399 - PIETRO TRINCHIERI

491 - PAUL HABERLAND

622 - GIANLUCA DI MARZIANTONIO

859 - VINCENT PETER

919 - BEN WATSON

959 - MAXIME RENAUX

991 - MARK SCHEU

MX2:



Der Ortrander Maximilian Spies wird erstmals in diesem Jahr seine neue KTM unter Wettbewerbsbedingungen einsetzen. Er trifft auf starke Gegner: Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts sowie beide GASGAS-Werksfahrer, Simon Längenfelder und Mattia Guadagnini werden ihre ersten Einsätze bestreiten. Erstmals seit seinem Beinbruch im letzten Jahr wird auch Fantic-Werksfahrer Hakon Osterhagen wieder am Start stehen. Titelverteidiger Nicholas Lapucci, der in diesem Jahr in der MXGP die 450er Viertakt-Fantic bewegen wird, hat sich für einen Start in der MX2-Klasse entschieden.

Außerdem sind in Alghero mehrere Protagonisten aus der EMX250 dabei: Kevin Horgmo, Cornelius Toendel, Hakon Fredriksen, Valerio Lata und Yago Martinez werden am Start stehen.

MX2 Starterliste Alghero

3 - FEDERICO TUANI

7 - MAXIMILIAN SPIES

18 - LEONARDO JUNIOR ANGELI

23 - TOMMASO SARASSO

24 - KEVIN HORGMO

25 - ALESSANDRO SADOVSCHI

38 - RODOLFO BICALHO SALA

40 - MARTIN MICHELIS

50 - PAOLO LUGANA

53 - VALERIO LATA

64 - LORENZO CIABATTI

65 - KRISTIAN PETKOV

67 - YAGO MARTINEZ

71 - MORGAN BENNATI

80 - ANDREA ADAMO

93 - JAGO GEERTS

95 - LORENZO TAGLIOLI

101 - MATTIA GUADAGNINI

121 - CIRO TRAMONTANO

181 - LEOPOLD AMBJORNSSON

191 - DAVIDE DELLA VALLE

211 - NICHOLAS LAPUCCI

252 - GARCIA RAUL SANCHEZ

253 - JAN PANCAR

270 - EUGENIO ANGELO ETTORE BARBAGLIA

302 - CORNELIUS TONDEL

311 - MIRKO DAL BOSCO

312 - HAKON HELLESVIK OSTERHAGEN

321 - SAMUELE BERNARDINI

427 - HAKON FREDRIKSEN

446 - ADRIEN PETIT

489 - JENS WALVOORT

499 - EMANUELE ALBERIO

505 - ARVID LUNING

516 - SIMON LÄNGENFELDER

531 - NICOLO BORROZZINO`

557 - RASMUS MOEN

601 - KELTON GWYTHER

609 - FABIOMASSIMO PALOMBINI

771 - KRISTOF JAKOB

818 - EDOARDO BOGA

838 - PAOLO ERMINI

125 ccm:

In der 125er Klasse wird der jüngste Spross der Leok-Dynastie, Sebastian Leok, am Start stehen und sich gegen Protagonisten wie Cas Valk, Marc Antoine Rossi behaupten. Auch die beiden deutschen Kosak-KTM-Youngster Maximilian Werner und Henry Obenland haben ihre Teilnahme angekündigt.