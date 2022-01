WM kehrt im März nach Argentinien zurück

Die WM wird am 20. März ihr erstes Überseerennen in Argentinien durchführen. Der ursprünglich für Argentinien vorgesehene Termin (6. März) ist derzeit noch nicht vergeben.

Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' bestätigte heute, dass am 19. und 20. März 2022 der Große Preis von Patagonien in Argentinien stattfinden wird. Der ursprünglich vorgesehene Termin war der 6. März, der nun im Status 'tba' (to be announced) verbleibt.

Das letzte Rennen auf der bei Fahrern und Fans beliebten Naturstrecke in der Provinz Neuquén fand 2019 statt. Der Kurs von Neuquen wurde erstmals 2015 in den WM-Kalender aufgenommen. Bisherige Sieger waren Max Nagl, Jeffrey Herlings, Tim Gajser, Pauls Jonass, Jorge Prado und Antonio Cairoli.

Damit sind im aktuellen WM-Kalender noch die Termine am 6. März und am 18. September offen.

WM-Kalender 2022 (Stand 25.01.2022)*)

20. 02. - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, EMXOPEN

06. 03. - tba, EMX250, WMX

20. 03. - Argentinien, Neuquen

27. 03. - Niederlande, Oss, EMX250, WMX

10. 04. - Italien, Pietramurata, EMX125, EMXOPEN

24. 04. - Lettland, Kegums, EMX125, EMXOPEN

01. 05. - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOPEN

15. 05. - Italien, Riola Sardo, EMX250, WMX

29. 05. - Spanien, Arroyomolinos, EMX125, WMX

05. 06. - Frankreich, Ernée, EMX125, EMX250

12. 06. - Deutschland, Teutschenthal, EMX125, EMX250

26. 06. - Indonesien, Jakarta

03. 07. - Indonesien, Semarang

17. 07. - Tschechien, Loket, EMX2t, EMX65, EMX85

24. 07. - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

07. 08. - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

14. 08. - Finnland, Iitti-Kymi Ring, EMX125, EMX250, EMXOPEN

21. 08. - Frankreich, St. Jean d'Angely, EMX250, WMX

04. 09. - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOPEN, WMX

18. 09. - tba, tba, EMXOPEN



25.09. - Motocross der Nationen, USA, RedBud

*) Angaben ohne Gewähr