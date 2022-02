Bitter für Herlings: Stürzte er beim Fotoshooting?

In den sozialen Medien ist nun ein Video aufgetaucht, das den Unfallhergang von Jeffrey Herlings in Spanien zeigt, bei dem sich der Weltmeister am linken Fuß verletzte. Offiziell gibt es immer noch keine Entwarnung.

Am letzten Sonntag gewann der amtierende Weltmeister Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) beide Läufe der offenen Spanischen Motocrossmeisterschaften in Toledo. Am darauffolgenden Montag stürzte der Niederländer in Spanien, verletzte sich am linken Fuß und begab sich umgehend auf den Heimweg, um den renommierten Spezialisten Dr. Claes in Belgien aufzusuchen.

Auffällig war, dass Herlings schon am Montag wieder auf dem Motorrad saß. Das gewöhnliche Trainingsprogramm eines Sportlers sieht am Folgetag eines Wettkampfs in aller Regel nur ein leichtes Fitnessprogramm vor. Aufs Motorrad steigen die Protagonisten normalerweise erst am Dienstag oder Mittwoch. Die Zeit der Saisonvorbereitung ist aber immer auch die Zeit intensiver Testsessions, insofern wäre Zeitdruck, den der frühe Saisonbeginn bedingt, auch eine Erklärung für die ungewöhnliche Montagssession.

Die Bewegtbilder, die nun vom Unfallgeschehen in den sozialen Medien kursieren, zeigen, dass es sich am Montag um eine Fotosession gehandelt haben dürfte. Zwei Fahrer überspringen im Formationsflug einen Table-Sprung. Der zweite Pilot ist im Video nicht genau zu identifizieren. Es könnte sich aber um Tom Vialle handeln. Beide Fahrer springen im Parallelflug ab, beide Piloten zeigen für die Kamera einen Whip, Herlings springt dabei aber zu kurz, landet am Ende des Tables auf dem Vorderrad und fliegt heftig über den Lenker ab. Am Ende der Szene ist der KTM Pressefotograf Ray Archer deutlich zu erkennen, der den Formationsflug der beiden KTM-Werksfahrer fotografierte.

Vom KTM Werksteam gibt es über den Zustand von Herlings bislang keine weiteren Informationen. Eine neuerliche Verletzung wäre für die in 3 Wochen beginnende Saison ein Desaster. Bis weitere Informationen vorliegen, können wir also nur hoffen, dass es den Niederländer nicht erneut schwer erwischt hat.