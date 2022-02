MXGP: Endlich wieder Zweitakter am Start! 16.02.2022 - 23:42 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Nicholas Lapucci startet mit der Zweitakt-Fantic in die WM

Der amtierende EMX250 Europameister Nicholas Lapucci wird ab dem 2. WM-Lauf in Mantova mit der 250ccm Zweitakt-Fantic ausrücken und damit einen Akzent in der Motocross-WM setzen. In der Szene wird das bereits gefeiert.