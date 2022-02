Knüller: Tony Cairoli könnte beim WM-Auftakt starten

Der Ende der letzten Saison zurückgetretene neunfache Weltmeister Antonio Cairoli könnte in Matterley Basin sein vorzeitiges Comeback geben. Die Entscheidung hat mit der Verletzung von Jeffrey Herlings zu tun.

Dass Antonio Cairoli nach seinem Rücktritt Ende letzten Jahres vielleicht noch das eine oder andere Rennen bestreiten will, hatte er bereits bei seinem Abschied angekündigt. Aber dass es so schnell gehen würde, ist nun doch eine kleine Sensation. Antonio Cairoli bereitet sich zur Zeit auf sein Comeback vor – wobei das Wort Comeback an dieser Stelle fehl am Platz ist: Der Sizilianer hat nie aufgehört und er macht einfach dort weiter, wo er letztes Jahr vermeintlich aufhörte.

In den sozialen Medien verbreitete Cairoli ein Bild, das ihn beim Fahrtraining zeigt. Sein Mechaniker zeigt ihm die Anzeigetafel mit der Aufschrift: «Matterley???». Im Text erklärt er: «Nicht zu nah an die Anzeigetafel heranzoomen. Was tun wir denn da?»

Die Fans und Instagram-Follower sind aus dem Häuschen. Die wichtigste und in diesem Zusammenhang leider auch traurigste Reaktion ist die von Titelverteidiger Jeffrey Herlings: «Mein Bike wartet auf dich!»

Es gibt also doch Zweifel, ob und wie Herlings nach seinem Fersenbruch vor knapp zwei Wochen zum Saisonauftakt in Matterley Basin in einer Woche tatsächlich wieder am Startgatter stehen kann. Aus der Perspektive des KTM-Werksteams würde der Einsatz von Cairoli deshalb auch durchaus Sinn ergeben, denn der Sizilianer war bis zum Saisonende voll konkurrenzfähig und beendete die WM 2021 trotz einiger heftiger Rückschläge auf Rang 6.

Offiziell bestätigt ist derzeit noch nichts, aber bei Cairolis Abschiedsveranstaltung letzten Herbst in Rom sicherte ihm KTM-Firmenchef Stefan Pierer sogar vertraglich zu, dass er in seinen Entscheidungen völlig frei ist. Sein ebenfalls zurückgetretener Landsmann Valentino Rossi betonte mehrfach, dass Cairoli nach seiner Einschätzung ohnehin viel zu früh aufgehört habe. Und 'dottore' weiß zweifellos, wovon er spricht.