Unwetter in England: Notfallzeitplan für WM-Auftakt

Sturmtief Eunice hat in England eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Auch das Grand-Prix-Fahrerlager in Matterley Basin ist betroffen. Mehrere Vorzelte wurden vom Wind beschädigt und der Zeitplan umgekrempelt.

«Heute ging einfach gar nichts mehr», erklärte der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder gegenüber SPEEDWEEK.com. «Die Teams haben ihre Vorzelte wieder abbauen müssen. Einigen Teams sind die Zelte bereits beschädigt worden. Betroffen waren unter anderem das Team F&H Kawasaki und das deutsche DIGA Procross KTM Team. Auch die technische Abnahme hat am heutigen Freitag nicht stattfinden können. Die WM-Qualifikationsrennen am morgigen Samstag wurden ersatzlos gestrichen. Die WM-Teilnehmer starten erst am Sonntag und qualifizieren sich wie im letzten Jahr mit einem Zeittraining. Wir alle hoffen, dass sich der Sturm bis Sonntag gelegt hat. Die Werbebanner sind heute einfach so über die Strecke und durch die Luft geflogen. Wer im Hotel war, wurde aufgefordert, das Gebäude nicht zu verlassen.»

Sturmtief Eunice fegte am Freitag mit mit Rekord-Windgeschwindigkeiten von annähernd 200 km/h über England. Serienvermarkter Infront Moto Racing hat einen Notfall-Zeitplan entwickelt. Die technische Abnahme wurde abgeblasen und auf Samstagvormittag verlegt.

Am Wochenende sollen die Sturmböen nachlassen. Allerdings ist in der Region Winchester weiterhin Regen vorhergesagt. Der Saisonauftakt in Matterley Basin könnte also Aktive und Organisatoren auf besondere Weise fordern.

Vorläufiger Zeitplan Matterley Basin *)

Samstag, 19.02.2022

09:00 – Technische Abnahme

14:00 – Freies Training EMX125

15:00 – Freies Training EMXOPEN

16:30 - EMX125 Lauf 1

17:20 - EMXOPEN Lauf 1

Sonntag, 20.02.2022

09:20 – EMXOPEN, Lauf 2

10:00 – Freies Training MX2

11:00 – Freies Training MXGP

12:20 – EMX125 Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MEZ, ohne Gewähr