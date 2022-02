Tragisch: Herlings fällt für weitere 6 Wochen aus

Bei seinem Crash während des Fotoshootings in Spanien brach sich MXGP-Titelverteidiger Jeffrey Herlings die Ferse. Der Red Bull KTM Werksfahrer wird den Saisonauftakt verpassen und weitere 6 Wochen ausfallen.

An diesem Wochenende beginnt in Matterley Basin die Motocross-WM 2022. Red Bull KTM Werksfahrer und Titelverteidiger Jeffrey Herlings kann nach seinem Fersenbruch vor zweieinhalb Wochen während des KTM-Fotoshootings nicht teilnehmen. Heute wurde bekannt, dass 'The Bullet' auf jeden Fall noch 6 Wochen benötigen wird, um wieder aufs Motorrad zu steigen. Das bedeutet: Herlings wird nach dem Stand der Dinge die Rennen in England, Italien und Argentinien verpassen und könnte erst wieder am 3. April in Agueda ins Geschehen eingreifen. Damit ist das Projekt Titelverteidigung in weite Ferne gerückt.

Neben Herlings wird in Matterley Basin auch Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre fehlen, der sich beim Supercross Paris Schien- und Wadenbein gebrochen hatte. Damit sind bereits zwei Titelaspiranten aus dem Rennen.

«Mir wurden vor ein paar Tagen die Fäden gezogen» erklärte Herlings. «Jetzt muss ich meinen Fuß etwa 6 Wochen lang schonen. Nächste Woche werde ich wieder mit dem Aufbautraining beginnen. Natürlich bin ich im Moment ziemlich eingeschränkt, aber zumindest habe ich keine Schmerzen. Leider müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Ich werde zuerst mit dem Reha-Programm beginnen und danach erst mit dem Fahrtraining beginnen.»

Anfang der Woche brachte sich Antonio Cairoli als Ersatzfahrer für Herlings ins Spiel. KTM hielt sich in der Pressemitteilung bedeckt. Man kann also davon ausgehen, dass Cairoli nicht in England starten wird. Das KTM-Werksteam geht in Winchester also nur mit einem Fahrer ins Rennen: Tom Vialle in der MX2-Klasse.