Jeremy van Horebeek (Beta) startet in Argentinien

Entgegen der ursprünglichen Planung wird Beta-Werksfahrer Jeremy van Horebeek zum 3. Lauf der Motocross-WM in Argentinien starten. Die Kisten sind bereits gepackt und das Bike verfrachtet.

Am 20. März findet in Argentinien der 3. Lauf der Motocross-WM 2022 statt. Überseerennen stellen für die Teams eine erhebliche finanzielle und logistische Herausforderung dar, weshalb in Patagonien längst nicht alle Teams und Piloten am Start stehen werden.

Von den Top-Teams nicht dabei sein wird das Team Gebben Van Venrooy Yamaha mit Calvin Vlaanderen und Arminas Jasikonis. Auch das deutsche Team Kosak-KTM wird mit Tom Koch nicht nach Südamerika reisen.

Das Beta-Werksteam wollte ursprünglich ebenfalls nicht am WM-Lauf in Argentinien teilnehmen. Aber nachdem Jeremy van Horebeek nach zwei WM-Runden in der Tabelle auf Platz 8 rangiert, hat das Team kurzfristig umdisponiert. Van Horebeek wird in Argentinien starten. Die Kisten sind bereits gepackt. Die Werks-Beta wird nach Argentinien verfrachtet.