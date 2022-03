Henry Jacobi (Honda): Noch nicht bei 100 Prozent

Dem deutschen MXGP-Motocrosser Henry Jacobi gelang in Mantua auf der JM-Honda ein Holeshot, im Rennen musste er aber noch seiner Verletzung Tribut zollen.

Henry Jacobi fuhr in der MXGP-WM am vergangenen Wochenende im italienischen Mantua auf die Ränge 19 und 12. Dabei passierte dem Deutschen in Durchgang 1 ein Missgeschick: «In Lauf 1 bin ich in der ersten Runde gestürzt und vom letzten Platz dann noch auf P19 gefahren.»

Der zweite Durchgang brachte für den Thüringer einen Paukenschlag. Jacobi gelang mit der Honda des belgischen JM-Teams von Jacky Martens nämlich der Holeshot. Der 25-Jährige kam dann als Dritter aus der ersten Runde zurück, fuhr später auf P10, eher er im Finish auf Platz 12 zurückfiel.

«Ich habe versucht, so viel wie möglich zu lernen, aber ich bin noch nicht im Stande, auf meinem wahren Level zu fahren und mein Potenzial zu nutzen», analysierte Jacobi. Fakt ist: Das Problem ist noch die fehlende Fahrpraxis beim Deutschen, da Jacobi nach einer kurzfristigen Kahnbein-Operation vor dem Auftakt in Matterley Basin zwei Wochen pausieren musste.

Der Blick geht beim Honda-Fahrer jetzt nach vorne. «Ich bin definitiv nicht bei 100 Prozent im Moment», stellt Jacobi fest. «Aber ich habe jetzt zwei Wochen Zeit, um mich für die Top-10 bereit zu machen in Argentinien.»

Der dritte Grand Prix der Motocross-WM 2022 findet am 20. März in Neuquen in Patagonien in Argentinien statt. Jacobi belegt in der MXGP-WM-Tabelle mit 26 Punkte Rang 15.

WM-Stand nach Runde 2:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 94

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 82, (-12)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 77, (-17)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 74, (-20)

5. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 57, (-37)

6. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 57, (-37)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 48, (-46)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 48, (-46)

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 43, (-51)

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 41, (-53)

11. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 40, (-54)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 33, (-61)

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 32, (-62)

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 28, (-66)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 26, (-68)

16. Jordi Tixier (F), KTM, 23, (-71)

17. Mitchell Evans (AUS), Honda, 18, (-76)

18. Alvin Östlund (S), Yamaha, 13, (-81)

19. Tom Koch (D), KTM, 12, (-82)

20. Alessandro Lupino (I), Beta, 11, (-83)