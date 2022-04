Tim Gajser (Honda): Kein Gastauftritt in der Heimat

Honda-Ass und Motocross-MXGP-WM-Leader Tim Gajser hat in der Vorbereitung für den Sand-Event in Lettland einen neuen Weg eingeschlagen und will sich künftig zwischen den Grand Prix mehr schonen.

Am Wochenende geht die Motocross-WM in Kegums weiter. In der MXGP-Kategorie kommt Honda-Werksfahrer Tim Gajser mit 33 Punkten Vorsprung auf Jorge Prado (Red Bull GASGAS) nach Lettland. Gajser hat bisher vier von fünf Grands Prix für sich entschieden.



Der 25-jährige Slowene hat neue Wege in der Vorbereitung eingeschlagen. Bisher hatte Gajser am Osterwochenende stets an Rennen zur nationalen Slowenischen Meisterschaft teilgenommen. Auch diesmal wäre dafür zweimal auf Erdpisten die Gelegenheit gewesen. Stattdessen setzte der vierfache Weltmeister jedoch auf Fahrradtouren und andere Physio-Einheiten.

Für den Sand-Event in Kegums ist er zuversichtlich: «Ich habe mein Training weiter durchgezogen, mit und ohne Motorrad. Aber ich habe auch aus dem Vorjahr gelernt und es in der Anfangsphase der WM-Saison mit all diesen Dingen nicht übertrieben. An Lettland habe ich einige gute und schlechte Erinnerungen. Ich konzentriere mich auf die positiven Gefühle, inklusive des Sieges aus dem Vorjahr.»



Vor zwei Jahren hatte Gajser in Lettland beim zweiten der insgesamt drei Events wegen eines technischen Gebrechens einen Nuller hinnehmen müssen.