Perfekter Grand-Prix-Sieg für Tim Gajser (HRC)

Mit einem ungefährdeten Doppelsieg gewann HRC-Werksfahrer Tim Gajser vor zahlreichen slowenischen Fans den Großen Preis von Trentino und setzte sich in der WM-Tabelle weiter ab. Koch beendet den Grand-Prix auf P12.

Zweiter und entscheidender Lauf zum Grand-Prix of Trentino in Pietramurata: GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado zog den Holeshot und führte in der ersten Runde, doch er würgte seinen Motor ab und fiel zunächst auf P5 zurück. Tim Gajser erbte kampflos die Führungsposition und kontrollierte unter dem Jubel seiner Fans an der Strecke von der ersten bis zur letzten Runde das Rennen von der Spitze aus. Gajser gewann damit den Großen Preis von Trentino mit einem makellosen 1-1-Ergebnis. Damit konnte der Slowene seine Tabellenführung von 21 Punkten auf 33 Punkte ausbauen, denn sein Verfolger Jorge Prado kam am Ende über ein 3-4-Ergebnis und Gesamtrang 3 nicht hinaus.

Jeremy Seewer (Yamaha) brachte sich mit Gewaltsprüngen über mehr als 40 Meter in den ersten Runden in eine gute Ausgangsposition auf P2, doch er stürzte in Runde 3 an einer Bergab-Passage, so dass Brian Bogers (Husqvarna) zunächst den zweiten Platz erbte. Doch auf dem rutschigen und losen Untergrund ging auch Bogers zu Boden und fiel auf P9 zurück. Damit war Seewer wieder auf P2, gefolgt von seinem Teamkollegen Maxime Renaux, der sich aber in Runde 15 gegen den Schweizer durchsetzen konnte und sich mit einem 4-2-Ergebnis den zweiten Platz auf dem Podium sicherte.

Lokalmatador Alberto Forato (GASGAS) stürzte auf Platz 5 liegend in Runde 12 per Highsider und musste das Rennen angeschlagen aufgeben. Auch Calvin Vlaanderen (Yamaha), der auf P7 rangierte, fiel in der 16. Runde nach einem kapitalen Überschlag nach einem Bergabsprung aus.

Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff, der den ersten Lauf auf einem guten zweiten Platz beendet hatte, stürzte im zweiten Lauf bereits in der ersten Linkskehre und musste danach eine beschwerliche Aufholjagd starten. Der Niederländern kam in Moto-2 nicht über P11 hinaus und beendete den Tag nur auf einem enttäuschenden 5. Gesamtrang.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch wurde erneut bester deutscher MXGP-Starter. Mit den Rängen 13 und 12 holte der Thüringer in Pietramurata 17 WM-Punkte und beendete den Tag auf P12 der Tageswertung. Mit diesen konstanten und starken Leistungen sind für ihn inzwischen auch Top-10-Platzierungen in Reichweite.

Henry Jacobi (Honda) hatte auch im zweiten Lauf keinen guten Start, fuhr aber von P17 auf P14 nach vorne, bevor er das Rennen in Runde 14 aufgeben musste. Leider kamen auch an diesem Wochenende erneut nur 7 WM-Punkte auf Jacobis Punktekonto. In der WM-Trabelle rangiert er weiterhin auf P17.

In zwei Wochen geht die WM im lettischen Kegums in ihre 6. Runde.

Ergebnis Grand-Prix of Trentino:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-2

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-4

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-3

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 2-11

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 8-5

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 7-8

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 11-7

9. Mitchell Evans (AUS), Honda, 10-9

10. Jordi Tixier (F), KTM, 12-10

11. Ben Watson (GB), Kawasaki, 18-6

12. Tom Koch (D), KTM, 13-12

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 6-21(DNF)

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 16-13

15. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 15-14

16. Alberto Forato (I), GASGAS, 9-23(DNF)

17. Alvin Östlund (S), Yamaha, 19-15

18. Henry Jacobi (D), Honda, 14-22(DNF)

19. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 24-22(DNF)

20. Jorge Zaragoza (E), Honda, 21-17

21. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 20-18

22. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 17-24(DNF)

23. Ismaele Guarise (I), KTM, 22-19

24. Charles Lefrancois (F), Honda, 23-20

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Ivo Monticelli (I), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 5:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 236

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 203, (-33)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 184, (-52)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 160, (-76)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 141, (-95)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 126, (-110)

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 126, (-110)

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 125, (-111)

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 94, (-142)

10. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 82, (-154)

11. Ben Watson (GB), Kawasaki, 82, (-154)

12. Mitchell Evans (AUS), Honda, 80, (-156)

13. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 76, (-160)

14. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 75, (-161)

15. Jordi Tixier (F), KTM, 75, (-161)

16. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 73, (-163)

17. Henry Jacobi (D), Honda, 59, (-177)

18. Brent van Doninck (B), Yamaha, 47, (-189)

19. Tom Koch (D), KTM, 41, (-195)

20. Alvin Östlund (S), Yamaha, 30, (-206)