Jorge Prado (GASGAS): Schwarzer Tag mit zwei Stürzen

Jorge Prado stürzte in Kegums in beiden Läufen

Polesetter Jorge Prado (GASGAS) griff im ersten MXGP-Lauf nach dem Sieg, stürzte und fiel aus. Zum zweiten Lauf trat er angeschlagen an, stürzte erneut und konnte danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Das Wochenende des 6. WM-Laufs im lettischen Kegums begann für den spanischen GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado mit einem ungefährdeten Sieg im Qualifikationsrennen vielversprechend. Im ersten Wertungslauf am Sonntag zog er den Holeshot und führte das Rennen 11 Runden lang an, bevor Tim Gajser die Spitze übernahm. In der letzten Runde des Rennens blies Prado zur Attacke, doch er kollidierte bei der Landung eines weiten Sprungs mit Gajsers Hinterrad und ging heftig zu Boden. Der Crash erinnerte an den Unfall zwischen ihm und Herlings auf der Ziellinie im Talkessel 2021. Prado war verletzt und konnte in Kegums das Rennen nicht mehr beenden. Er hatte aber einen solch großen Vorsprung, dass er trotzdem noch auf Platz 12 gewertet wurde und trotz des Crashs noch 9 WM-Punkte mitnehmen konnte.

Während der Pause zwischen den Rennen herrschte im Fahrerlager Ungewissheit über Prados Gesundheitszustand und Erleichterung, als er, wenn auch sichtlich angeschlagen, am Vorstart auftauchte. Trotz starker Schmerzen startete er in den zweiten Lauf auf P6, fiel dann aber bereits in Runde 2 ans Ende des Feldes zurück. Was war geschehen?

«Ich bin in der Anfangsphase des zweiten Laufs wieder gestürzt», gab Prado zu Protokoll. «Danach fand ich keinen Rhythmus mehr. Wir müssen uns jetzt neu aufstellen und hoffen, dass es beim nächsten Rennen wieder besser läuft.»

Mehr als Gesamtrang 12 und die magere Punkteausbeute von 17 Zählern war für Prado in Kegums nicht drin. In der WM-Tabelle rangiert Prado hinter Gajser zwar weiterhin auf Platz 2, aber sein Rückstand hat sich in Kegums von 33 auf 66 Punkte glatt verdoppelt. Gajser wird also das Redplate des WM-Leaders mindestens über die nächsten 2 WM-Runden in Maggiora (8.5.) und Sardinien (15. Mai) behalten.

Ergebnis Grand-Prix of Latvia:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 2-2

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-4

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-3

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-5

6. Alberto Forato (I), GASGAS, 4-9

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 8-6

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 7-8

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 14-7

10. Ben Watson (GB), Kawasaki, 13-10

11. Henry Jacobi (D), Honda, 10-14

12. Jorge Prado (E), GASGAS, 12-13

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 286

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 220, (-66)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 215, (-71)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 187, (-99)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 177, (-109)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 163, (-123)