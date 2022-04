Doppelsieg für Tim Gajser (HRC) in Kegums, Jacobi P11

Tim Gajser gewann den Grand-Prix of Latvia in Kegums

Tim Gajser geht an Pauls Jonass vorbei in Führung

Der slowenische WM-Leader Tim Gajser (Honda) konnte mit einem Doppelsieg im lettischen Kegums seinen Vorsprung in der WM-Tabelle glatt verdoppeln. Jorge Prado (GASGAS) betrieb nach Crash in Moto-1 Schadensbegrenzung.

6. Lauf der Motocross-WM in Kegums: Vor dem Start zum entscheidenden zweiten MXGP-Lauf kam zunächst aus dem Medical Center Entwarnung für Jorge Prado: Der Spanier hatte sich bei seinem schweren Sturz in Moto-1 zwar mehrere Prellungen und Wunden zugezogen, aber er konnte glücklicherweise zum zweiten Lauf antreten. Der Spanier war wenige Meter vor der Ziellinie im ersten Lauf im Zweikampf mit Tim Gajser schwer gestürzt und konnte das Rennen danach nicht beenden. Aber schon vor dem Start zum zweiten Lauf war offensichtlich, dass Prado erheblich gehandicapt ins Rennen gehen musste.

Der Regen hatte vor dem Start zu Moto-2 nachgelassen. Den Start zum zweiten Lauf gewann unter dem Jubel der Fans der lettische Lokalmatador und Husqvarna-Werksfahrer Pauls Jonass vor WM-Leader Tim Gajser und Ruben Fernandez. Prado startete auf P6, fiel aber bereits in der zweiten Runde auf P17 zurück und konnte danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff zeigte nach P5 im ersten Lauf erneut eine gute Leistung und fing in der letzten Runde auf der Ziellinie noch Ruben Fernandez auf Rang 3 ab. Fernandez stand jedoch mit einem 3-4-Ergebnis erstmals in seiner Karriere auf dem MXGP-Podium! Damit verbesserte sich Fernandez auch in der WM-Tabelle nach 6 absolvierten WM-Läufen von Rang 8 auf P6.

Lokalmatador Pauls Jonass wurde mit einem 2-2-Ergebnis als Gesamt-Zweiter von seinen Fans frenetisch gefeiert. Der Lette verbesserte sich mit diesem Ergebnis in der WM-Tabelle von Rang 13 auf Platz 10.

Der deutsche JM-Honda-Pilot Henry Jacobi, der im ersten Lauf sein erstes Top-10-Ergebnis dieser Saison einfahren konnte, duellierte sich im zweiten Lauf mit Jorge Prado. Der Spanier konnte sich am Ende durchsetzen und wurde Dreizehnter, Jacobi beendete Lauf 2 auf Rang 14 und wurde damit Gesamt-Elfter. Mit den 18 Punkten, die der Thüringer in Kegums holte, verbesserte er sich in der WM-Tabelle von P17 auf P16.

Jeremy Seewer (Yamaha) haderte das ganze Wochenende mit der schwierigen Strecke, beendete den Tag mit einem 7-8-Ergebnis auf Rang 8 und rangiert in der WM-Tabelle weiterhin auf Platz 4.

An der Tabellenspitze konnte sich Tim Gajser nach seinem Doppelsieg und den Problemen von Prado deutlich absetzen. Er konnte in Kegums seine Führung von 33 auf 66 Punkte glatt verdoppeln und wird nach dem nächsten Grand-Prix in zwei Wochen in Maggiora in jedem Falle WM-Leader bleiben.

Ergebnis Grand-Prix of Latvia:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 2-2

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-4

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-3

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-5

6. Alberto Forato (I), GASGAS, 4-9

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 8-6

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 7-8

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 14-7

10. Ben Watson (GB), Kawasaki, 13-10

11. Henry Jacobi (D), Honda, 10-14

12. Jorge Prado (E), GASGAS, 12-13

13. Jordi Tixier (F), KTM, 16-11

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 11-17

15. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 9-19

16. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 15-15

17. Mitchell Evans (AUS), Honda, 19-12

18. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 20-16

19. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 18-20

20. Ivo Monticelli (I), Honda, 17-21

21. Alvin Östlund (S), Yamaha, 21-18

22. Benoit Paturel (F), Honda, 22-DNS

…

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Jed Beaton (AUS), Kawasaki

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 286

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 220, (-66)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 215, (-71)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 187, (-99)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 177, (-109)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 163, (-123)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 154, (-132)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 140, (-146)

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 124, (-162)

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 120, (-166)

11. Ben Watson (GB), Kawasaki, 101, (-185)

12. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 96, (-190)

13. Mitchell Evans (AUS), Honda, 91, (-195)

14. Jordi Tixier (F), KTM, 90, (-196)

15. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 82, (-204)

16. Henry Jacobi (D), Honda, 77, (-209)

...

19. Tom Koch (D), KTM, 41, (-245)