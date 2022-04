Drama in Kegums: Heftiger Crash von Jorge Prado

Gajser geht an Prado vorbei in Führung

In der letzten Runde des ersten Laufs im lettischen Kegums kollidierte Jorge Prado (GASGAS) mit dem führenden Tim Gajser (Honda) und stürzte schwer. Gajser gewann das Rennen. Jacobi holte sein erstes Top-10 Ergebnis.

Die Regenfälle hatten im ersten MXGP-Wertungslauf von Kegums deutlich nachgelassen. Polesetter Jorge Prado (GASGAS) gewann den Holeshot des ersten Laufs und führte das Rennen 11 Runden lang an. An der Spitze bildete sich mit Prado, Lokalmatador Jonass und WM-Leader Gajser ein Trio, das sich vom Rest des Feldes etwas absetzen konnte. In Runde 12 erhöhte Gajser den Druck auf Prado und ging in der Rechtskehre vor der Boxengasse am Spanier vorbei in Führung.

Prado blieb aber bis zum Schluss des Rennens in Schlagdistanz zum Führenden. In der letzten Runde setzte Prado zum entscheidenden Endspurt an. Gajser geriet unter Druck, wechselte die Linie, sprang an der äußersten linken Seite der Strecke ab und landete auf der rechten Fahrbahnseite. Prado, der sich von hinten mit Geschwindigkeitsüberschuss näherte und in der Mitte der Strecke absprang, krachte mit seiner Front voll ins Heck von Gajser und flog dabei heftig ab.

Die Szene erinnerte an das Drama im Talkessel 2021, als Herlings und Prado am Zielhügel kollidierten und stürzten. Diesmal waren die Umstände aber anders: In Teutschenthal wechselte Prado die Linie, in Kegums war es Gajser, der von links nach rechts wechselte und den Crash verursachte. Schon während des Sprungs drehte sich Gajser um, weil er bereits ahnte, dass es zur Kollision kommt.

Gajser strauchelte, konnte aber das Rennen fortsetzen und gewinnen. Prado blieb angeschlagen auf der Strecke liegen und musste versorgt werden. Er wurde noch auf P12 gewertet. Ob und wie schwer er sich bei dem Crash verletzt hat, ist zur Zeit noch unklar.

Henry Jacobi (Honda) kam mit den schwierigen Bodenbedingungen in Kegums gut zurecht. Der Thüringer startete im Bereich von P12 und beendete das Rennen auf Rang 10.

Ergebnis MXGP Kegums, Lauf 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

3. Ruben Fernandez (E), Honda

4. Alberto Forato (I), GASGAS

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

6. Maxime Renaux (F), Yamaha

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

8. Brian Bogers (NL), Husqvarna

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta

10. Henry Jacobi (D), Honda

11. Brent van Doninck (B), Yamaha

12. Jorge Prado (E), GASGAS

13. Ben Watson (GB), Kawasaki

14. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

15. Hardi Roosiorg (EST), KTM

16. Jordi Tixier (F), KTM

17. Ivo Monticelli (I), Honda

18. Miro Sihvonen (FIN), Honda

19. Mitchell Evans (AUS), Honda

20. Tanel Leok (EST), Husqvarna

21. Alvin Östlund (S), Yamaha

22. (DNF) Benoit Paturel (F), Honda

…

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Jed Beaton (AUS), Kawasaki

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda