Jago Geerts: Doppelsieg und WM-Führung in Kegums

Mit einem Doppelsieg gewann Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts den Grand-Prix of Latvia und übernahm damit die WM-Führung. Simon Längenfelder wurde Sechster der Gesamtwertung und verbesserte sich auf Tabellenrang 3.

Zweiter MX2-Lauf zum Grand Prix of Latvia in Kegums: Kevin Horgmo (Kawasaki) gewann den Holeshot und übernahm die Führung, nachdem Mattia Guadagnini (GASGAS) kurzzeitig an die Spitze gestürmt war. Der Laufsieger von Moto-1, Jago Geerts, startete auf P3, kämpfte sich zunächst an Guadagnini vorbei auf Rang 2 und nahm ab Runde 3 die Verfolgung des führenden Norwegers auf. Zwischenzeitlich hatte sich Horgmo an der Spitze aber schon etwas abgesetzt, doch mit schnellen Rundenzeiten schloss Geerts die Lücke und erreichte Horgmo in Runde 11. Der Belgier beging keine Fehler, übernahm in Runde 12 die Führung und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 3,8 Sekunden.

Horgmo musste in den letzten 4 Runden des Rennens Kay de Wolf (Husqvarna) und Tom Vialle (KTM) passieren lassen, doch Rang 4 genügte ihm für sein erstes MX2-Podium. Zwischen Vialle und de Wolf entbrannte in der letzten Runde ein packendes Duell. Vialle ging am Niederländer vorbei, doch de Wolf setzte einen Konter, rettete Platz 3 über die Ziellinie und verwies Vialle auf P4. Bei diesem Duell ging es auch um die WM-Führung, denn mit P3 hätte Vialle seine Tabellenführung verteidigen können. Mit dem heutigen Ergebnis von Kegums liegen Geerts und Vialle nun punktgleich an der Spitze, doch Geerts hat insgesamt mehr Laufsiege auf seinem Konto und reist nun als WM-Leader zum nächsten Rennen nach Maggiora (Italien).

Simon Längenfelder (GASGAS) startete gut in den zweiten Lauf, wurde aber in der ersten Rechtskehre zu weit nach außen getragen und fand sich danach nur im Mittelfeld wieder. Er beendete Moto-2 zwar nur auf P12, verbesserte sich aber nach P4 im ersten Lauf in der WM-Tabelle und rangiert nach 6 absolvierten WM-Runden auf P3.

Jeremy Sydow (Husqvarna), der im ersten Lauf nach Crash ausgefallen war, erwischte auf P18 keinen guten Start und beendete Lauf 2 auf Rang 13. Maximilian Spies holte bei seinem MX2-Wildcardeinsatz auf P20 einen weiteren WM-Punkt.

Ergebnis MX2 Kegums (Lettland):

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 2-4

3. Tom Vialle (F), KTM, 5-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 12-2

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 3-10

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-12

7. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 8-8

8. Isak Gifting (S), KTM, 10-7

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 14-5

10. Andrea Adamo (I), GASGAS, 6-16

11. Jan Pancar (SLO), KTM, 13-11

12. Liam Everts (B), KTM, 9-15

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 7-18

14. Conrad Mewse (GB), KTM, 29-6

15. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 32-9

16. Tom Guyon (F), KTM, 18-14

17. Tim Edberg (S), Yamaha, 11-29

18. Jeremy Sydow (D), Husqvarna, 27-13

19. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 15-22

20. Stephen Rubini (F), Honda, 16-32

WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 244

2. Tom Vialle (F), KTM, 244, (-0)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 181, (-63)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 181, (-63)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 181, (-75)

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 176, (-68)

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 161, (-83)

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 153, (-91)

9. Isak Gifting (S), KTM, 136, (-108)

10. Stephen Rubini (F), Honda, 121, (-123)

11. Conrad Mewse (GB), KTM, 111, (-133)

12. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 103, (-141)

13. Thibault Benistant (F), Yamaha, 94, (-150)

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-156)

…

20. Liam Everts (B), KTM, 33, (-211)

…

32. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-237)

…

37. Maximilian Spies (D), KTM, 2, (-142)