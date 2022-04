Sorge um Thomas Kjer Olsen: Liegt er im Koma?

Nach seinem schweren Crash im MXGP-Qualifikationsrennen von Kegums wurde der Däne Thomas Kjer Olsen in die lettische Hauptstadt Riga ins Krankenhaus abtransportiert. In Teamkreisen macht sich Sorge breit.

Am heutigen Rennsonntag war lediglich davon die Rede, dass der dänische DIGA-Procross-KTM-Fahrer Thomas Kjer Olsen nach seinem schweren Sturz im Qualifikationsrennen in die lettische Hauptstadt Riga ins Krankenhaus transportiert wurde. Olsen erschien am Sonntag nicht zum Start. Erst am späten Sonntagnachmittag sickerten aus dem Umfeld von Liam Everts, der ebenfalls für das Team DIGA Procross startet, nähere Informationen durch, die allerdings sehr besorgniserregend sind.

«Es ist sehr beängstigend», erklärte Everts nach dem Rennen. «Gestern noch saßen wir hier gemeinsam unter dem Zelt.» Olsen stürzte bei der Landung nach einem langen Table-Sprung. Er soll sich bei dem Sturz einen Halswirbel gebrochen haben und im Krankenhaus in ein künstlichen Koma versetzt worden sein. Es handelt sich dabei um Informationen, die offiziell nicht bestätigt sind.

Besonders tragisch: Das Unglück passierte genau an seinem 25. Geburtstag. Direkt vor dem tragischen Zwischenfall führte TV-Moderatorin Lisa Leyland am Startgatter ein Interview mit dem Dänen und sang ihm sogar ein kleines Geburtstagsständchen.

«Da muss man schon schlucken», meinte Liam Everts am Sonntag nach dem Rennen. «Wir haben zur Saisonvorbereitung vier Wochen zusammen in Spanien und Portugal verbracht und verstehen uns sehr gut. Ich hoffe wirklich, dass es ihm gut geht. Er soll sich einen Halswirbel gebrochen haben und in ein Koma versetzt worden sein. Mehr kann ich leider auch nicht sagen.»

Wir wünschen 'TKO' von dieser Stelle aus und im Namen aller Leser gute Besserung sowie baldige und vollständige Genesung!