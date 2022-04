Pauls Jonass (Husqvarna): Heimsieg war in Reichweite

Pauls Jonass führte in Kegums den zweiten Lauf an

Auch wenn ein Sieg auf heimischem Boden seine Idealvorstellung gewesen wäre, zeigte sich Husqvarna-Werksfahrer Pauls Jonass mit Gesamtrang 2 zufrieden, denn sein Saisonbeginn war alles andere als optimal.

«Es ist natürlich ein Lebenstraum, einen Heim-Grand-Prix zu gewinnen», erklärte der lettische Husqvarna-Werksfahrer Pauls Jonass, der im zweiten MXGP-Lauf von Kegums den Holeshot zog und unter frenetischem Beifall der einheimischen Fans 6 Runden lang das Rennen anführte. Nach P2 im ersten Lauf befand sich Jonass damit auf Siegeskurs, denn ein besseres Ergebnis im zweiten Lauf wäre entscheidend für den möglichen Grand-Prix-Sieg gewesen.

«Es war sehr eng, aber ich wollte es auch nicht übertreiben und mit den Füßen auf dem Boden bleiben», erklärt Jonass. «Tim Gajser ist das ganze Wochenende sehr gut gefahren und er war auch seit dem Saisonbeginn sehr stark. Als ich im zweiten Lauf in Führung lag, versuchte ich locker zu bleiben, aber das ist bei den ganzen Emotionen und der Anspannung vor den vielen Fans an der Strecke wirklich nicht einfach.»

Jonass bereitete sich akribisch auf seinen Heim-Grand-Prix in Kegums vor. «Unsere Mechaniker hatten in dieser Woche nur sehr kurze Nächte, aber ihr Einsatz hat sich gelohnt. Dieses Podium war nicht nur meine eigene Leistung, sondern die des gesamten Teams.»

Für den Lokalmatador kamen in diesem Jahr mehrere Faktoren zusammen: «Wir hatten enorme Schwierigkeiten», kommentiert Jonass, der wegen einer Sehnenscheidenentzündung operiert werden musste. Da das erste Rennen in Matterley Basin wegen eines starken Unwetters um eine Woche verschoben werden musste, verpasste der Lette den Saisonauftakt in England wegen seiner OP.

Schon bei der zweiten WM-Runde in Mantova fuhr Jonass im ersten Lauf prompt in die Top-10. In Argentinien und Portugal befand er sich bereits auf P4 und P5 und damit in Schlagdistanz zum Podium. In Arco, WM-Runde 5, musste der Lette auf P17 aber wieder einen herben Dämpfer hinnehmen: «Ich hatte dort arge Magenprobleme und musste den zweiten Lauf aufgeben. Das war ein weiterer Rückschlag. Meine bisherige Saison lief also wirklich nicht rund, da ich im Winter auch viel zu wenig auf dem Motorrad trainieren konnte. Das Team hat mich aber auch in dieser schwierigen Zeit immer unterstützt. Ich hoffe, dass von nun an wieder alles gut wird. Wir haben jetzt wieder einen normalen Rhythmus in unserer Rennvorbereitung.»

Das Podium von Kegums gibt dem Letten jetzt noch mehr Selbstvertrauen und Zuversicht: «Ich möchte diesen Schwung jetzt mit zum nächsten Rennen nach Maggiora nehmen.» In der WM-Tabelle ist Jonass nach 6 absolvierten Läufen von P13 auf Rang 10 vorgerückt.

Ergebnis Grand-Prix of Latvia:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 2-2

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-4

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-3

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-5

6. Alberto Forato (I), GASGAS, 4-9

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 286

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 220, (-66)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 215, (-71)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 187, (-99)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 177, (-109)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 163, (-123)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 154, (-132)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 140, (-146)

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 124, (-162)

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 120, (-166)