Kevin Horgmo (Kawasaki): «Bester Tag meiner Karriere»

Der junge Norweger Kevin Horgmo durfte sich für das Team F&H Kawasaki beim Motocross-Grand-Prix in Lettland über den ersten Podiumsplatz bei einem MX2-Event freuen.

Mit Rang 2 in der Tageswertung sicherte sich Kevin Horgmo erstmals einen Platz auf einem Grand-Prix-Podium in der MX2-WM. Der blonde Norweger fuhr auf der schwierigen Piste von Kegums auf die Ränge 2 und 4.



Horgmo ist einer der Aufsteiger der noch jungen Motocross-WM-Saison. Der 21-Jährige hat schon bei den ersten Grands Prix des Jahres sehr guten Speed gezeigt, bis Lettland brachte er jedoch keine zwei guten Ergebnisse in die Tageswertung.

«Das ist sicher der beste Tag meiner Karriere», strahlte Horgmo, der bei F&H-Kawasaki von Marc de Reuver betreut wird und einen riesigen Sprung gemacht hat. «Ich habe im zweiten Lauf eine Zeit lang geführt und mich gut gefühlt. Dann hat mich Jago Geerts überholt. Er ist sehr schnell herangekommen, also habe ich ihn passieren lassen. Ich bin ihm dann gefolgt, habe aber einen dummen Fehler gemacht. Ich habe auch in Portugal schon geführt, es war also nicht das erste Mal. Aber als ich dann ans Podium gedacht habe, bin ich wohl etwas aus der Konzentration geraten.»

Nach dem Fehler in der Schikane vor den Boxen nahm er das Rennen als Vierter wieder auf, was für Platz 2 in der Tageswertung ausreichend war: «Das erste Rennen war auch gut, es war mein bestes Einzelergebnis bis dahin. Ich habe versucht, bei Jago zu bleiben und dadurch konnte ich die anderen abschütteln. Mir ist das gut gelungen, aber dann bekam ich am Ende des Rennens ein Problem mit dem Dreck auf meiner Brille. Gesamt muss ich sagen, dass jetzt alles beginnt zu laufen. Ich hatte den Speed für ein Podium schon einige Zeit und habe gespürt, dass es jetzt so weit sein könnte und ich es schaffen kann.»

Die Skandinavier sind 2022 für Kawasaki in der MX2-Klasse ein Glücksgriff. Auch Horgmos dänischer Kawasaki-Markenkollege Mikkel Haarup – aus dem Team Big Van World MTX Kawasaki von Steve Dixon – konnte bereits aufs Podium springen. In der WM liegen sie nach zwölf Rennen auf den Plätzen 6 und 5.