Riola: Calvin Vlaanderen holt ersten Grand-Prix Sieg!

Mit einem souveränen Sieg im zweiten Lauf von Riola Sardo gewann Calvin Vlaanderen den Grand-Prix of Sardegna und feierte zugleich seinen ersten MXGP-Grand-Prix-Sieg. Henry Jacobi beendet den Tag auf P16.

Schon nach dem ersten Lauf im Sand von Riola Sardo war klar, dass besonders für den zweiten Lauf bei Temperaturen von über 30 Grad das Fitness-Level der Fahrer entscheidend sein würde. WM-Leader Tim Gajser (Honda) wirkte nach dem Zieleinlauf von Moto-1 ziemlich ausgelaugt, während Calvin Vlaanderen, der seinen ersten MXGP-Laufsieg feierte, vergleichsweise fit wirkte. Im Ziel kündigte er an: «Das war erst der Anfang!» Und seine Ankündigung sollte sich im zweiten Lauf bestätigen.

Den Holeshot gewann erneut Jorge Prado (GASGAS), der auch die Führung über die Distanz von 7 Runden halten konnte. Vlaanderen startete diesmal unter den Top-3 und setzte sofort Pauls Jonass auf P2 unter Druck. In Runde 5 setzte er sich gegen Jonass durch und schloss die Lücke zum führenden Prado. Dem Spanier war schnell klar, dass Vlaanderen heute eine Mission zu erfüllen hatte. Der Spanier hatte dem heranstürmenden Südafrikaner nicht viel entgegenzusetzen. Vlaanderen übernahm in Runde 8 die Führung und fuhr danach sein eigenes Rennen. Vlaanderen gewann am Ende mit einem Vorsprung von 16 Sekunden vor Glenn Coldenhoff (Yamaha) und Jorge Prado. Diese 3 Fahrer machten dann auch das Podium unter sich aus.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) startete auf Rang 6 in den zweiten Lauf, beging aber in Runde 8 einen Fehler, stürzte und klemmte sich am Boden das rechte Bein unter seinem Motorrad ein. Gajser rappelte sich auf, fiel aber durch diesen Sturz bis auf Rang 12 zurück. Danach konnte er keine Plätze mehr gutmachen und betrieb Schadensbegrenzung. Der Slowene nahm die 9 Punkte aus diesem zweiten Lauf nur noch mit. In der WM Tabelle büßte er ein paar Punkte ein. Er reiste mit einem Vorsprung von 81 Punkten an und reist nun mit 79 Punkten Vorsprung ab, was vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass Maxime Renaux im ersten Lauf stürzte und sich mit Rang 6 begnügen musste.

Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff startete den zweiten Lauf auf P5 und kämpfte sich bis auf den zweiten Platz nach vorne. Der Niederländer stand in Riola erstmals in dieser Saison auf dem Podium. «Vor dem Rennen in Maggiora bin ich krank gewesen», gab der Niederländer zu bedenken. «Ich habe versucht, mich letzte Woche so gut wie möglich zu erholen, aber ich bin noch immer nicht bei 100 Prozent. Es ist gut, dass wir jetzt ein Wochenende frei haben.»

Henry Jacobi (Honda) startete in den zweiten Lauf diesmal nicht so gut. Von Beginn an rangierte der einzige deutsche MXGP-Starter im Mittelfeld und erreichte das Ziel auf P14. Der Thüringer wurde aber in der offiziellen Ergebnisliste nur auf P19 bzw. 2 Punkten gewertet. Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt, aber möglicherweise hat er eine gelbe Flagge übersehen und wurde strafversetzt. P14 oder 19: Sein selbst gesetztes Top-10 Ziel ist in der starken MXGP-Konkurrenz leider immer noch nicht in Reichweite.

Sieger Calvin Vlaanderen holte mit seinem Doppelsieg in Riola 50 Punkte und verbesserte sich damit in der Tabelle von P12 auf Rang 9. «Ich kann es noch gar nicht glauben, dass das wirklich wahr ist», meinte der Blondschopf auf dem Podium. «Mein ganzes Leben lang habe ich auf diesen Moment hingearbeitet. Ich danke meinem Team und der Crew, die das möglich gemacht haben.»

Mit zwei dritten Plätzen stand Jorge Prado nur anderthalb Wochen nach seiner Schulterluxation in Riola wieder auf dem Podium. «Hier schon wieder um den Sieg fahren zu können, hätte ich selbst nicht gedacht. Bis vor wenigen Tagen dachten wir, dass wir noch gar nicht starten können und nun stehe ich wieder auf dem Podium. Jetzt freue ich mich schon auf meinen Heim-Grand-Prix.»

Der 9. WM-Lauf findet in 2 Wochen im spanischen Arroyomolinos statt.

Ergebnis MXGP Riola Sardo:

1. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 1-1

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-3

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-2

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-6

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 5-5

7. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-12

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-8

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 10-9

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 9-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 16-7

12. Alberto Forato (I), GASGAS, 14-11

13. Alvin Östlund (S), Yamaha, 12-13

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 7-20 (DNF)

15. Jordi Tixier (F), KTM, 15-14

16. Henry Jacobi (D), Honda, 13-19

17. Christophe Charlier (F), Yamaha, 19-

18. Ben Watson (GB), Kawasaki, 17-15

19. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 21-16

20. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 20-17

21. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha, 18-21 (DNF)

22. Mitchell Evans (AUS), Honda, 22-22 (DNF)

...

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Jed Beaton (AUS), Kawasaki

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Ivo Monticelli (I), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 8:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 367

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 288, (-79)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 264, (-103)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 260, (-107)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 234, (-133)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 213, (-154)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 205, (-162)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 189, (-178)

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 178, (-189)

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 172, (-195)

11. Alberto Forato (I), GASGAS, 149, (-218)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 137, (-230)

13. Jordi Tixier (F), KTM, 118, (-249)

14. Mitchell Evans (AUS), Honda, 114, (-253)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 103, (-264)

16. Brent van Doninck (B), Yamaha, 95, (-272)

...

20. Tom Koch (D), KTM, 41, (-326)