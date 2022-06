Deutschland Grand-Prix: Neue Sprungsektion

An der neuen Sprungkombination im Infield des Talkessels wird am Wochenende des Deutschland-Grands-Prix noch mehr Flugakrobatik zu sehen sein. Der Kurs wurde insgesamt noch spektakulärer gestaltet.

Am heutigen Donnerstag, dem 9. Juni, haben die großen Werksteams mit ihren Trucks und Vorzelten im Paddock des Talkessels ihre Plätze eingenommen. An der Strecke wurden einige Veränderungen vorgenommen. Die wichtigste ist ein neuer Sprung im Infield des Talkessels. An dieser Stelle war in den vergangenen Jahren eine Wellensektion eingebaut. In diesem Jahr wird es dort eine Doppel-Sprungkombination im Zentrum des Geschehens geben, wodurch die Zuschauer noch mehr Flugakrobatik zu sehen bekommen.

Neu gestaltet wurde auch die Zufahrt über die Startgerade. Hier wurde die Abfahrt in den Bereich des Wasserteichs verkürzt und der Sprunghügel auf die Startgerade verändert.

Die Wetteraussichten fürs Wochenende könnten besser kaum sein. Es sind bei Sonnenschein, leichter Bewölkung und mäßigem Wind Temperaturen um 26 Grad vorhergesagt.

Am Freitag wird die technische Abnahme der Motorräder stattfinden. Die Piloten werden im Talkessel eintreffen und die Strecke besichtigen. Am Samstag finden die ersten Wertungsläufe der EMX-Klassen und die WM-Qualifikationsrennen statt. Am Sonntagvormittag werden die zweiten EMX-Wertungsläufe und die WM-Rennen ausgetragen.

Im Video sind einige Eindrücke vom Donnerstag im Paddock des Talkessels eingefangen.