Grand-Prix of Germany im Talkessel: Letzte Infos

Der Veranstalter hat aber sofort reagiert und noch weitere Plätze in der Umgebung des Talkessels sowie im Ort akquiriert. «Wir sind dabei, in der Umgebung weitere Stellplätze zu organisieren. Wendet euch mit Anfragen dazu bitte an fans@msc-teutschenthal.de», erklärte der Veranstalter.

Am heutigen Freitag fand die technische Abnahme der Motorräder statt. Die Strecke mit ihren Umbauten wurde ebenfalls abgenommen. Im Infield des Talkessels wurde in diesem Jahr ein neuer Sprunghügel aufgeschüttet.

Die Wetteraussichten für das Wochenende sind ideal. Bei Temperaturen von 25 Grad und Sonnenschein werden beste Rennbedingungen erwartet.