Henry Jacobi (Honda) im Talkessel: Top-10 möglich

Der deutsche MXGP-Motocrosser Henry Jacobi zeigte am Quali-Samstag beim Heim-Grand-Prix in Teutschenthal eine solide Leistung. Er kann auf die Unterstützung der vielen deutschen Fans bauen.

Henry Jacobi war am Samstag beim Heim-GP in Teutschenthal gut unterwegs. Der Thüringer sicherte sich im Zeittraining am Nachmittag Rang 10 und schuf sich damit eine gute Ausgangsposition fürs Quali-Rennen. Die Piste war teils staubig und hart, und dann durch das Wässern wieder stark aufgeweicht.

Im Quali-Rennen kam Jacobi hervorragend vom Gatter und steckte von außen kommend in Kurve 1 sogar seine Nase kurz auf Höhe von Tim Gajser und Jorge Prado durch. Dann fuhr der Deutsche längere Zeit in Reichweite von Vizeweltmeister Romain Febvre (Kawasaki), der im Talkessel sein Comeback feierte, auf Platz 7.



Im Finish musste der 25-Jährige mit der JM-Honda des Teams von Jacky Martens den heranstürmenden Markenkollege Ruben Fernandez (Honda 141) passieren lassen, brachte aber Position 8 sicher ins Ziel. Fernandez zog am Ende der Boxengeraden am Deutschen auf der Außenspur vorbei.

Die Atmosphäre war in Teutschenthal bereits am Samstag großartig. Jacobi, der technisch anspruchsvolle Pisten bevorzugt, wurde in jeder Runde von frenetischen deutschen Fans mit Fahnen, Hörnern und Motorsägen an der bereits gewohnten Stelle vor dem Hang der Nationen angefeuert. Für den Sonntag wird ein volles Haus im Talkessel erwartet.