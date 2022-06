Indonesien-GP: Gajser und Vialle starten von Pole

WM-Leader Tim Gajser (Honda) dominierte das MXGP-Qualifikationsrennen in Indonesien. Jeremy Seewer (Yamaha) und Brian Bogers (Husqvarna) haderten mit gesundheitlichen Problemen. Tom Vialle gewann das MX2-Qualifying.

Mit einem Start-Ziel-Sieg qualifizierte sich WM-Leader Tim Gajser für die Pole Position der MXGP-Wertungsläufe am Sonntag zum Großen Preis von Indonesien auf der interessant gestalteten Strecke von Samota-Sumbawa. Der Kurs verfügt über mehrere Auf- und Abfahrten, interessante Sprünge und Rhythmussektionen. Gajser gewann mit einem Vorsprung von 8,7 Sekunden vor Febvre und Fernandez.

Der aktuelle WM-Zweite, Jeremy Seewer, der den letzten WM-Lauf im Talkessel gewann, musste das Rennen nach einer Runde aufgeben. Der Schweizer hadert mit gesundheitlichen Problemen und fühlte sich nicht in der Lage, das Rennen zu Ende zu führen. Husqvarna-Werksfahrer Brian Bogers erging es ähnlich. Er konnte gar nicht erst zum Rennen antreten. Seinem Teamkollegen Pauls Jonass starb in der 6. Runde auf Rang 3 liegend der Motor ab, so dass Jonass auf P8 zurückfiel. Ruben Fernandez (Honda) erbte Rang 3 und schaffte damit sein bestes Qualifying-Resultat.

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre zeigte auf Rang 2 eine gute Pace. Er nahm den weiten Triple-Sprung an der Auffahrt zur Boxengasse mit einem Satz und überzeugte auch sonst mit einer guten Form. Nicholas Lapucci (Fantic) qualifizierte sich erstmals im Bereich der Top-10. Mattia Guadagnini (GASGAS) haderte mit Bike-Problemen und fiel von P7 auf P12 zurück.

MXGP of Indonesia Qualifikation Race:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 485

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Ruben Fernandez (E), Honda

4. Jorge Prado (E), GASGAS

5. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

7. Mitchell Evans (AUS), Honda

8. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

9. Nicholas Lapucci (I), Fantic

10. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

11. Alvin Östlund (S), Yamaha

12. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

13. Ben Watson (GB), Kawasaki

14. Jordi Tixier (F), KTM

15. Lewis Stewart (AUS), KTM

…

19. (DNF) Jeremy Seewer (CH), Yamaha

...

DNS: Brian Bogers (NL), Husqvarna

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Henry Jacobi (D), Honda

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Jeremy van Horebeek (B), Beta

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Alberto Forato (I), GASGAS

DNS: Brent van Doninck (B), Yamaha

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Ivo Monticelli (I), Honda

MX2: Vialle überzeugte

Mit einer überzeugenden Leistung gewann Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle das Rennen der MX2-Klasse. Er siegte mit einem Vorsprung von 7,4 Sekunden vor WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) und dem Sieger des Deutschland-Grands-Prix, Thibault Benistant (Yamaha). Vierter wurde der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder mit einer soliden Fahrt.

Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf unterlief in Runde 7 auf P3 liegend ein Fahrfehler, so dass er auf Rang 6 zurückfiel. Mikkel Haarup (Kawasaki) musste das Rennen mit gebrochener Fußraste an der Box aufgeben. Isak Gifting konnte wegen einer im Training zugezogenen Knieverletzung gar nicht erst in Indonesien antreten. Damit qualifizierten sich lediglich 8 MX2-WM-Stammfahrer für die Wertungsrennen am Sonntag.

MX2 of Indonesia Qualifikation Race:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Thibault Benistant (F), Yamaha

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Andrea Adamo (I), GASGAS

8. Kay Karssemakers (NL), KTM

...

14. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

...

DNS: Isak Gifting (S), KTM

DNS: Liam Everts (B), KTM

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Stephen Rubini (F), Honda

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Jan Pancar (SLO), KTM

DNS: Guillem Farres (E), KTM

DNS: Tom Guyon (F), KTM

DNS: Petr Polak (CZ), Honda

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM