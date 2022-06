Romain Febvre (Kawasaki): Gerüstet für Indonesien

Romain Febvre: Laufsieg in Rhenen

Der französische Kawasaki-Motocross-Star Romain Febvre spricht über seine Vorbereitung für die anstrengende Übersee-Runde in Indonesien am kommenden Wochenende.

Romain Febvre wird im Rahmen des Wochenendes in Indonesien seinen erst zweiten Grand Prix-Einsatz in der MXGP-Klasse der Motocross-WM nach seiner Zwangspause absolvieren. Der Franzose fuhr aber zuletzt in Rhenen ein Rennen zur offenen niederländischen Meisterschaft – den «Dutch Masters» – gegen starke Konkurrenz.

Febvre (30) gewann Lauf 1 nach einem Blitzstart vor dem niederländischen Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff und dem Belgier Brent van Doninck (Gebben-Yamaha). Für den MXGP-Vizeweltmeister Febvre war es der erste Laufsieg nach seiner verletzungsbedingten Pause von mehr als sechs Monaten auf Grund seines komplizierten Unterschenkelbruches.

Im zweiten Rennen hatte Febvre vor der ersten Kurve erneut die Nase vorne. Die Führung übernahm dann aber van Doninck, Febvre rutschte in der Anfangsphase kurz aus. Danach war die Spitzen-Trio entschwunden und Febvre fuhr das Rennen somit auf P4 zu Ende. «Ich habe immer versucht, so viel wie möglich zu fahren. Ich wollte speziell Rennen fahren, das war es, was mir im Moment fehlt», stellte Febvre klar.

«Das Ziel für Rhenen war, weitere Stunden auf dem Bike zu absolvieren. Es war ein guter Tag. Die Piste war anspruchsvoll, aber nicht mit ganz tiefem Sand, wie sonst auf den meisten niederländischen Pisten. Insgesamt bin ich happy, weil wir schon einige Fortschritte gemacht haben seit Teutschenthal.»

«Mein Gefühl auf der Piste war am Morgen gut, ich konnte die zweitschnellste Zeit fahren», berichtete Febvre. «Dann habe ich beide Holeshots gezogen, das war die Bestätigung für die Leistung unseres Motorrades. Im ersten Rennen konnte ich die Führung bis zum Ende halten. Im zweiten Lauf waren wir wieder nahe an einem Top-3-Ergebnis dran.»