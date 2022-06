Zeitplan Grand-Prix of Indonesia

An diesem Wochenende gastiert die Motocross-WM in Indonesien

Wegen der Zeitverschiebung finden die Übertragungen der Rennen zum 12. Lauf der Motocross-WM in Indonesien früher als sonst statt. Simon Längenfelder ist der einzige deutsche Starter in Samota-Sumbawa.

An diesem Wochenende findet in Samota-Sumbawa (Indonesien) der 12. Lauf der Motocross-WM statt. Wegen der Zeitverschiebung werden die Rennen früher als gewöhnlich übertragen. Die Qualifyings am Samstag beginnen bereits um 9:15 Uhr, am Sonntag wird der erste MX2-Lauf schon um 6 Uhr MESZ gestartet. Die vorhergesagten Temperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad bei dichter Wolkendecke und einer geringen Regenwahrscheinlichkeit.

Nach dem verletzungsbedingten Aus von Maxime Renaux (Yamaha) startet Tim Gajser in Asien mit einem komfortablen Vorsprung von 101 Punkten vor Jeremy Seewer (Yamaha). Henry Jacobi (Honda) wird in Indonesien nicht starten.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 11:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 485

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 384, (-101)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 366, (-119)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 365, (-120)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 330, (-155)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 304, (-181)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 252, (-233)

8. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 250, (-235)

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 229, (-256)

10. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 227, (-258)

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts konnte beim letzten Grand-Prix im Talkessel die WM-Führung in der MX2-Klasse übernehmen, nachdem Tom Vialle im zweiten Lauf mit Motorschaden ausfiel. An der Spitze bleibt es dennoch weiterhin eng. Die beiden Piloten an der Spitze trennen nur 8 Punkte.

Simon Längenfelder (GASGAS) ist der einzige deutsche Starter in Indonesien. Er behauptet sich weiterhin auf einem guten 3. Platz in der Gesamtwertung.

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 11:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 460

2. Tom Vialle (F), KTM, 452 (-8)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 353, (-107)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 326, (-134)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 319, (-141)

6. Andrea Adamo (I), GASGAS, 282, (-178)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 266, (-194)

8. Isak Gifting (S), KTM, 255, (-205)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 249, (-211)

10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 231, (-229)

Zeitplan MXGP of Indonesia MXGP-TV*)

Samstag, 25.06.2022

06:00 - Studio Show mit Paul Malin

09:15 - MX2 Qualifying

10:00 - MXGP Qualifying

Sonntag, 26.06.2022

06:00 - MX2 Lauf 1

07:00 - MXGP Lauf 1

09:00 - MX2 Lauf 2

10:00 - MXGP Lauf 2

*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr