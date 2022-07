KymiRing gestrichen, Finnland-GP jetzt in Hyvinkää

Der Kalender der Motocross-WM 2022 musste wie erwartet erneut angepasst werden: Der MXGP-Tross tritt zwar die Reise nach Finnland an, statt dem KymiRing wird allerdings Hyvinkää angesteuert.

Es hatte sich bereits abgezeichnet: Weil dem KymiRing die Insolvenz droht, ist dort an eine Austragung eines Motocross-WM-Laufs nicht zu denken. Stattdessen präsentierten WM-Promoter Infront Moto Racing und der lokale Organisator Lahti Events Ltd., nun einen neuen Austragungsort für den «MXGP of Finland»: Vauhtipuisto in Hyvinkää.

Der Termin blieb mit dem 13. und 14. August trotz logistischer Bedenken der Teams unverändert. Denn nur eine Woche später wird die WM im mehr als 3000 km entfernten Saint-Jean d'Angély fortgesetzt.

Hyvinkää liegt rund 50 km nördlich der finnischen Hauptstadt Helsinki und war zuletzt 2014 im Kalender der Motocross-WM vertreten, damals siegten Tony Cairoli (MXGP) und Jeffrey Herlings (MX2). Ganz unbekannt ist die Strecke mit dem sandigen Untergrund damit nicht, aber 2017 wurde sie teilweise umgebaut.

Kalender Motocross-WM 2022 (Stand 04.07.)

27. 02. Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, EMXOPEN

06. 03. Italien, Mantua, EMX250, WMX

20. 03. Argentinien, Neuquen

03. 04. Portugal, Águeda, EMX250, WMX

10. 04. Italien, Pietramurata, EMX125, EMXOPEN

24. 04. Lettland, Kegums, EMX125, EMXOPEN

08. 05. Italien, Maggiora, EMX250, EMXOPEN

15. 05. Italien, Riola Sardo, EMX250, WMX

29. 05. Spanien, Arroyomolinos, EMX125, WMX

05. 06. Frankreich, Ernée, EMX125, EMX250

12. 06. Deutschland, Teutschenthal, EMX125, EMX250

26. 06. Indonesien, Samota

17. 07. Tschechien, Loket, EMX2t, EMX65, EMX85

24. 07. Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

07. 08. Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

14. 08. Finnland, Hyvinkää, EMX125, EMX250, EMXOPEN

21. 08. Frankreich, St. Jean d'Angely, EMX250

04. 09. Türkei, Afyonkarahisar, EMXOPEN, WMX

10. 09. Oman, Mussanah



25.09. Motocross der Nationen, USA, RedBud