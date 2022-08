Romain Febvre (Kawasaki) startet von Pole

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre setzte sich im Qualifikationsrennen von Hyvinkää (Finnland) gegen Jeremy Seewer (Yamaha) durch. Henry Jacobi (Honda) qualifizierte sich auf P13, Tom Koch (KTM) auf P18.

MXGP-Qualifikationsrennen zum 16. Lauf der Motocross-WM im finnischen Hyvinkää: Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann den Start knapp vor Romain Febvre (Kawasaki), doch Febvre pushte von Anfang an und setzte sich noch in der ersten Runde gegen Seewer durch. «Ich fühlte mich gut auf der Strecke», erklärte Febvre. «Schon heute früh im Training habe ich gemerkt, dass ich eine hohe Pace über die Distanz gehen kann.»

Bis zur Hälfte des Rennens rangierte Seewer auf P2, doch ein Sturz warf den Schweizer auf P5 zurück. Seewer qualifizierte sich auf P4. Sandspezialist Brian Bogers (Husqvarna), der ja im Sand von Lommel seinen ersten Grand-Prix-Sieg feierte, qualifizierte sich mit 9,8 Sekunden Rückstand zu Febvre auf P2, gefolgt von Coldenhoff, Seewer, Prado und WM-Leader Tim Gajser (Honda), der auf Rang 8 startete und sich auf P6 verbessern konnte.

Wenn Gajser auch am Sonntag nur im Bereich von P6 ins Ziel kommen sollte, könnte es am Ende des Wochenendes doch noch eine Verschiebung seiner Meisterfeier geben – sofern Jeremy Seewer gewinnt. Im heutigen Qualifikationsrennen jedenfalls wirkte der Slowene etwas blass im Vergleich zu seinen sonstigen Leistungen. Möglicherweise ist das aber auch schon Teil seiner eigenen Taktik, dass er bereits auf Sicherheit fährt. Nach dem Finnland-Grand-Prix gibt es noch zwei weitere WM-Läufe. Er hat also genügend Zeit, den WM-Titel in trockene Tücher zu bringen.

Zurück nach Hyvinkää: In der Anfangsphase des Rennens stürzten Mattia Guadagnini (GASGAS) und Pauls Jonass (Husqvarna), die danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnten. Calvin Vlaanderen (Yamaha), der Sieger des Sandrennens von Sardinien, zeigte einmal mehr eine starke Leistung und rangierte in der Endphase des Rennens auf Platz 4. Doch auch Vlaanderen stürzte und fiel auf P10 zurück. Jed Beaton fiel mit technischem Defekt aus. Jordi Tixier musste das Rennen nach einem Crash beenden.

Henry Jacobi (Honda) hatte in Finnland erneut einen ausgezeichneten Start im Bereich der Top-5, doch er konnte die Pace der Spitze nicht mitgehen. Schon in der ersten Runde fiel der Thüringer auf Rang 9 zurück und bis zum Ende des Rennens wurde Jacobi bis auf Rang 13 durchgereicht.

Tom Koch (KTM) konnte in der 2. Runde Jed Beaton überholen (der später ausfiel) und qualifizierte sich auf Rang 18 für die Wertungsrennen am Sonntag.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Hyvinkää (Finnland):

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Brian Bogers (NL), Husqvarna

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Jorge Prado (E), GASGAS

6. Tim Gajser (SLO), Honda

7. Mitchell Evans (AUS), Honda

8. Brent van Doninck (B), Yamaha

9. Maxime Renaux (F), Yamaha

10. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

11. Ruben Fernandez (E), Honda

12. Jeremy van Horebeek (B), Beta

13. Henry Jacobi (D), Honda

14. Alvin Östlund (S), Yamaha

15. Alberto Forato (I), GASGAS

16. Jere Haavisto (FIN), KTM

17. Ben Watson (GB), Kawasaki

18. Tom Koch (D), KTM

19. Ivo Monticelli (I), Honda

20. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha

22. Karel Kutsar (EST), KTM

23. Tanel Leok (EST), Husqvarna

24. Harri Kullas (EST), Yamaha

25. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

26. Benoit Paturel (F), Honda

27. Hardi Roosiorg (EST), KTM

28. (DNF) Jed Beaton (AUS), Kawasaki

29. (DNF) Jordi Tixier (F), KTM

30. (DNF) Miro Sihvonen (FIN), Honda

...

DNS:Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Adam Sterry (GB), KTM