Italien nominiert starkes MXoN-Team mit Tony Cairoli

Team Italien geht in RedBud als Titelverteidiger an den Start

Die italienische Nationalmannschaft geht beim Motocross der Nationen am 25. September in RedBud (USA) als Titelverteidiger an den Start. Das MXoN wird voraussichtlich das Karriereende von Antonio Cairoli (KTM) markieren.

Italien geht beim Motocross der Nationen in RedBud als Titelverteidiger an den Start. Entsprechend werden die Azzurri mit den Startnummern 1, 2 und 3 auftreten. Letztes Jahr gewannen die Italiener zu Hause das dramatische Finale von Mantova in der Besetzung Antonio Cairoli, Mattia Guadagnini und Alessandro Lupino. Dieses Jahr startet Italien mit folgender Besetzung:

Antonio Cairoli - MXGP

Mattia Guadagnini - OPEN

Andrea Adamo - MX2

Der neunmalige Weltmeister Antonio Cairoli (KTM) geht als Mannschaftskapitän mit der Startnummer 1 in die Rennen. RedBud wird bereits sein 14. Auftritt beim MXoN im blauen Trikot sein. Mattia Guadagnini (GASGAS), der letztes Jahr noch als MX2-Pilot antrat, wird dieses Jahr in der OPEN Kategorie mit der Startnummer 2 starten. In der MX2-Klasse wird Andrea Adamo (GASGAS) für Italien mit der Startnummer 3 an den Start gehen. Alberto Forato wurde als Reservefahrer aufgestellt.

Andrea Adamo zog sich am letzten Wochenende in Uddevalla eine Knieverletzung zu, die aber offenbar kein Hindernis für seinen Einsatz sein wird.

Das MXoN 2022 wird der voraussichtlich letzte große Renneinsatz von Cairoli sein. Am Freitag vor dem Rennen in RedBud wird der Sizilianer übrigens seinen 37. Geburtstag feiern. Im Moment bereitet er sich auf seinen US-Einsatz am 20. August in Mechanicsville vor. Die Rennen der US Nationals betrachtet er auch als Vorbereitungsrennen für das MXoN, wo er dann wieder auf Eli Tomac (Yamaha) und Chase Sexton (Honda) treffen wird, welche die US Nationals in diesem Jahr dominieren.

Auch der Belgier Jeremy van Horebeek (Beta) wird beim diesjährigen Motocross der Nationen seine lange Motocross-Karriere beenden.