Finnland: Geerts startet von Pole, Längenfelder P4

Jago Geerts startet in Finnland von der Pole Position

Der belgische MX2-WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) startet von der Pole-Position in die Wertungsläufe zum Großen Preis von Finnland in Hyvinkää. Simon Längenfelder qualifizierte sich auf P4.

MX2-Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Finnland, WM-Lauf 16: Das erste MX2-Qualifikationsrennen musste nach einer Fehlfunktion des Startgatters mit roter Flagge abgebrochen werden. Nach dem Neustart setzte sich zunächst Mikkel Haarup (Kawasaki) an die Spitze, während Tom Vialle in der ersten Runde in einer Rechtskurve über das Vorderrad stürzte und aus den Top-5 bis ans Ende des Feldes zurückfiel und eine Aufholjagd starten musste. Auch Kay de Wolf (Husqvarna) wurde dadurch aufgehalten und musste sich ebenfalls wieder nach vorn arbeiten. Vialle qualifizierte sich auf Rang 9, während de Wolf sogar noch auf P6 nach vorne fahren konnte.

WM-Leader Jago Geerts qualifizierte sich ungefährdet mit einem Vorsprung von 22 Sekunden für die Pole-Position der Wertungsläufe am Sonntag.

Der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder brillierte erneut durch Konstanz. Er startete im Bereich der Top-6, überholte im Rennen Jan Pancar und Tom Guyon und beendete das Rennen auf P4.

Kevin Horgmo rangierte im Bereich der Top-10 und musste das Rennen vorzeitig mit technischem Defekt beenden.

Ergebnis MX2-Qualifikationsrennen Hyvinkää (Finnland)

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Liam Everts (B), KTM

8. Tom Guyon (F), KTM

9. Tom Vialle (F), KTM

10. Jan Pancar (SLO), KTM

11. Joel Rizzi (GB), Yamaha

12. Stephen Rubini (F), Honda

13. Kjell Verbruggen (NL), Kawasaki

14. Jacub Teresak (CZ), KTM

15. Kimi Koskinen (FIN), GASGAS

16. Marcel Stauffer (A), KTM

17. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna

18. Kay Karssemakers (NL), KTM

19. Andrea Adamo (I), GASGAS

20. (DNF) Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

21. (DNF) Filip Olsson (S), Husqvarna

22. (DNF) Bobby Bruce (GBR), GASGAS

23. (DNF) Albin Gerhardsson (S), Husqvarna

…

DNS: Jeremy Sydow (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM