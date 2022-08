Tim Gajser (Honda): 35 Punkte fehlen zum MXGP-Titel

Der Slowene Tim Gajser steht in der Motocross-WM 2022 der Klasse MXGP beim Finnland-Grand Prix vor dem Gewinn seines fünften WM-Titels für die Honda Racing Corporation.

Die Motocross-WM MXGP 2022 biegt am Sonntag in Hyvinkää in Finnland in die absolute Schlussphase ein. Vor den letzten drei Events des Jahres hat Honda-Star Tim Gajser 115 Punkte Vorsprung auf seinen Schweizer Verfolger Jeremy Seewer (28) aus dem Yamaha-Werksteam.

Gajser steht somit vor dem Gewinn seines fünften Motocross-WM-Titels, es wäre der vierte in der Kategorie MXGP. Gajser ist längst der erfolgreichste Honda-Motocrosser aller Zeiten, auch was die Zahl an Grand-Prix-Siegen betrifft, hat der 25-Jährige neue Dimensionen erschlossen.

Was wäre für die WM-Krone am Sonntag nötig? Der Slowene müsste dafür am Sonntag auf eher sandigem Untergrund in Hyvinkää mindestens 35 Punkte einfahren, was zum Beispiel zwei vierten Plätzen entsprechen würde, vorausgesetzt Jeremy Seewer würde gleichzeitig beide Rennen für sich entscheiden.

«Hoffentlich wird die Piste in Hyvinkää etwas mehr Überholmanöver zulassen», grübelt Gajser. «Ich war mit dem Podium in Schweden zufrieden, auch wenn ich natürlich gerne gewonnen hätte. Aber es ist cool, dass wir dort nach einer langen Pause wieder fahren.»

Gajser erinnert sich an die Anfangsjahre in der WM: «Im Jahr 2014 bin ich dort auf das Podium gefahren, darauf hoffe ich auch diesmal wieder. Aber nach der langen Pause von acht Jahren wird es sich in Hyvinkää wie ein neues Event anfühlen.»