Saint Jean: Romain Febvre (Kawasaki) startet von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre vor seinem Heimpublikum das MXGP-Qualifikationsrennen in Saint Jean d’Angely. Jeremy Seewer (Yamaha) fuhr stark, doch der Schweizer stürzte.

MXGP-Qualifikationsrennen zum 17. Lauf der MXGP Motocross-WM, Grand Prix of Charente Maritime auf dem Traditionskurs im westfranzösischen Saint Jean d’Angely: Nur eine Woche nach seiner ersten Pole-Position in Finnland holte der französische Lokalmatador und Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre erneut die Pole-Position für die Wertungsläufe am Sonntag.

Febvre gewann den Holeshot und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. Der frisch gebackene Weltmeister Tim Gajser (Honda) übernahm in der 2. Runde P2 von Mitchell Evans (Honda), der nach einer Bergabpassage in den Spurrinnen einer Linkskurve gestürzt war und auf P10 zurückfiel.

Jeremy Seewer (Yamaha) startete im Bereich der Top-6 und setzte sich mit gewaltigen Triple-Sprüngen gegen Harri Kullas und Calvin Vlaanderen (beide Yamaha) durch. Der Schweizer konnte auf Rang 3 danach die Lücke zu Tim Gajser auf Rang 2 schließen, doch er verlor an einer Bergaufpassage die Kontrolle über sein Bike, bekam plötzlich Traktion, machte dadurch einen Wheelie und fiel rücklings auf sein Steißbein. Die Folgen dieses Sturzes wird Seewer vermutlich in den nächsten Tagen noch deutlich zu spüren bekommen. Der Schweizer konnte aber zum Glück schnell seine Fahrt auf Rang 3 fortsetzen, doch den Anschluss an Gajser hatte er verloren.

Der Finnland-Sieger Glenn Coldenhoff (Yamaha) setzte sich am Ende gegen den überraschend starken Harri Kullas (Yamaha) durch. Calvin Vlaanderen (Yamaha) wurde Vierter.

Die deutschen MXGP-Starter hatten in Frankreich keinen guten Tag: Henry Jacobi (Honda) startete im Bereich von P16 und fiel auf Rang 17 zurück. Tom Koch (KTM) kämpfte sich von P21 auf Rang 19 nach vorne.

Jorge Prado (GASGAS) hat seine normale Leistungsfähigkeit noch immer nicht erreicht und betrieb auf Rang 9 weiterhin nur Schadensbegrenzung. Benoit Paturel und Jordi Tixier konnten bei ihrem Heimrennen verletzungsbedingt nicht starten.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Saint Jean d’Angely (Frankreich):

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

6. Harri Kullas (EST), Yamaha

7. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

8. Mitchell Evans (AUS), Honda

9. Jorge Prado (E), GASGAS

10. Alberto Forato (I), GASGAS

11. Maxime Renaux (F), Yamaha

12. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

13. Jeremy van Horebeek (B), Beta

14. Brent van Doninck (B), Yamaha

15. Brian Bogers (NL), Husqvarna

16. Ben Watson (GB), Kawasaki

17. Henry Jacobi (D), Honda

18. Ruben Fernandez (E), Honda

19. Tom Koch (D), KTM

20. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

21. Alvin Östlund (S), Yamaha

22. David Herbreteau (F), GASGAS

23. Kevin Brumann (CH), Yamaha

24. (DNF) Ivo Monticelli (I), Honda

...

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Hardi Roosiorg (EST), KTM

DNS: Miro Sihvonen (FIN), Honda

DNS:Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Adam Sterry (GB), KTM