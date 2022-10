Max Spies startet 2023 für Kosak KTM in der MXGP 02.10.2022 - 00:42 Von Thoralf Abgarjan

© Kosak KTM Maximilian Spies steigt mit Team Kosak KTM in die WM ein

In der kommenden Saison wird Maximilian Spies für Kosak KTM an der MXGP-WM sowie an den ADAC MX Masters teilnehmen. Der Brandenburger steigt aus der EMX250 direkt in die MXGP auf.